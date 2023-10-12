Biletinial, İBB Şehir Tiyatroları ile de çalışacak

Yapay zekâ teknolojisi ile eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılmasını sağlayan Biletinial, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın da tercihi oldu.

Türkiye’nin kültür-sanat yaşamını zenginleştiren İstanbul Şehir Tiyatroları, Biletinial ile çalışma kararı aldı. Kurumun 2023-2024 sezonundaki tüm etkinliklerinin biletlemesi Biletinial tarafından gerçekleştirilecek. Biletinial bu iş birliği ile Türkiye’deki tiyatroların neredeyse tamamına hizmet vermiş olacak.

Biletinial’ı farklı kılan unsurlar öncelikle sinema, tiyatro, spor gibi etkinlik şirket ve merkezlerinin tüm operasyonlarını yönetmelerini sağlayan yazılım seti olduğuna dikkat çeken Biletinial CEO’su Ulaş Uslu; “İş modelimizle, 2023 yılında Harvard Business School'un (HBS) Field Immersion Projesi kapsamında tüm dünyada 15 şehirden seçtiği 171 iş ortağından biri olduk. Çünkü biz sadece biletleme yapmıyoruz. Hizmet verdiğimiz kurumun alt yapısını da kuruyor ve onları dijital geleceğe hazırlıyoruz. İzleyici analizimizle hizmet verdiğimiz müşterilerimize yeni pazarlama kanalları ve gelir imkanları yaratıyoruz” dedi.

Eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılabilmesi için sahip olduğu teknolojiyi yapay zekâ algoritmaları ile sürekli geliştirilen, 2022 yılında gerçekleştirdiği 23 milyon/adet bilet satışı ile Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu olan Biletinial, tiyatrodaki kapsayıcılığını artıracak yeni bir iş birliğine imza attı. 2019 yılından bu yana T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı tüm etkinliklerin tek yetkili bilet satış noktası olarak hizmet veren ve Türkiye’deki toplam tiyatro bilet satışlarının yüzde 80’ni gerçekleştiren Biletinial, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın da etkinlik biletleme partneri oldu.

İmzalanan anlaşma kapsamında Biletinial, 2023-2024 sezonunda İBB Şehir Tiyatroları’nın gerçekleştireceği tüm etkinliklerin tek yetkili online biletleme şirketi olarak hizmet verecek. Sezonda oyun günleri perdelerini 3 bin 500 civarında seyirciye açan İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi, Kadıköy Müze Gazhane Meydan Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi ve Ümraniye Sahnesi ile pek çok oyunu seyircisi ile buluşturuyor.

23 Milyon bilet satışı ile Türkiye’nin en büyük biletleme platformu oldu

İBB Şehir Tiyatroları’nın online etkinlik biletleme partneri olarak Biletinial’ı tercih etmesini değerlendiren Biletinal CEO’su Ulaş Uslu şunları söyledi: “Rakiplerimizden farklı olarak sadece pazar yeri hizmeti vermiyor, bir eğlence merkezinin tüm ihtiyaçlarını kapsayan 360 derece yazılım seti ile müşterilerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kapsayıcı iş modeliyle Biletinial, 2022 yılında toplamda 23 milyon bilet satışı ile Türkiye’nin en büyük etkinlik biletleme platformu unvanın da sahibi oldu. Çevrimiçi biletlemede bir önceki yıla göre yüzde 250 büyüme elde ettik. Bağımsız üçüncü parti verilerine göre şirketimiz, Türkiye’nin en yüksek trafiğe sahip online biletleme platformu konumuna ulaştı.”

Yapay zekâ uygulamaları geliştiriyor

Biletinial’ın online biletleme yapan bir pazaryeri olmadığına dikkat çeken Uslu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Biletinial’ı farklı kılan unsurlar öncelikle sinema, tiyatro, spor gibi etkinlik şirket ve merkezlerinin tüm operasyonlarını yönetmelerini sağlayan yazılım seti. Ayrıca şirket iş ortaklarının yazılım olarak tüm ihtiyaçlarını karşılayan teknolojik çözümler geliştiriyor. Biletinial, geliştirdiği bu çözümler ile pazarı da büyütüp değiştirmeyi başardı. Biletinial’ın sağladığı çözümlerle sinema ve tiyatro gibi merkezler gişe operasyonlarından kapı girişlerine, büfelerinden dijital ekranlarına, pazarlama ve loyalty toollarına kadar tüm operasyon ve iş süreçlerini tek merkezden online ve bütünleşik bir şekilde yönetebiliyor. “