Küresel kripto para borsası Binance bugün global ve Türk kullanıcılarını, Kripto Alım ve Satım platformundan yerel para birimiyle doğrudan kripto para satın alınmasına imkan tanıyan TRY geçiş kanalının ön açılışıyla karşılıyor.

Binance, Türkiye merkezli Papara ile ortak çalışacak. Papara, kullanıcıların 16 farklı Türk bankasından havale yaparak TRY ile BNB, BTC, ETH, XRP ve BUSD satın almasına olanak tanıyan yasal düzenlemeye tabi ve güvenli bir ödeme servis sağlayıcısı.

Binance CEO’su Cz (Changpeng Zhao) “Türkiye, kriptoya karşı hızla artan bir ilginin ve en yüksek taleplerden birinin görüldüğü çok hareketli bir ülke.Türkiye geçtiğimiz yılda ülkenin ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya kalmasının ardından hızla kripto paraları benimsedi. Bu da küresel ekonomik piyasalarla korelasyon gösteriyor fakat Türkiye’deki oran komşusu olduğu Avrupa ülkelerinin iki katı”.

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Karslı, “Türkiye’deki etkileyici kripto para ve blockchain benimsenme oranı ülkenin genç ve dinamik nüfusunu yansıtıyor. Papara olarak Türk kripto para topluluğuna 2017’den beri hizmet veriyoruz ve bunu Binance’te Türk Lirası cüzdanlarının kullanımına imkan tanıyarak devam ettirmekten gurur duyuyoruz” yorumunu yaptı.

Entegrasyon sayesinde kullanıcılar Papara aracılığıyla, bir KYC sürecinin ardından doğrudan TRY yatırıp çekebilecek ve borsa cüzdanlarındaki TRY bakiyeleriyle anında kripto satın alabilecek. Ek fonksiyonlar ve özellikler ileri bir tarihte duyurulacak.

Papara’nın süreçleri, işlem masrafları ve yatırma işlemleri dahil banka desteği hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz:

Papara’ya 16 farklı bankadan havale ile para yatırmak ücretsizdir. Daha fazla bilgiye https://www.papara.com/#!/support adresinden ulaşabilirsiniz.

Binance’e yapılan yatırma işlemlerinde en fazla 100 TRY olacak şekilde %1 işlem ücreti alınır.

Papara, kullanıcıların +90 850 340 0 340’ı arayarak ulaşabilecekleri 7/24 hizmet veren bir çağrı merkezine sahiptir. Kullanıcılar ayrıca [email protected] adresine e-posta göndererek de Papara’ya ulaşabilirler.

Papara’nın entegrasyonu farklı bölgelerde itibari paralar aracılığıyla hızla ve güvenle kripto para satın alınabilmesi için daha kolay erişim ve daha fazla seçenek sunan Binance’in sayısı artmakta olan ortakları listesine ekleniyor. Binance’in İtibari Para Geçiş Kanalında kripto para almaya ve satmaya yönelik daha fazla bilgi için lütfen https://www.binance.com/en/buy-sell-crypto adresini ziyaret edin.

Buna ek olarak Binance, kendi yerel yetki alanları dahilinde bağımsız olarak çalışan ve itibari para-kripto alım satım hizmetleri sunan ortak platformlarıyla eşleme motoru ve cüzdan teknolojileri lisansını paylaşıyor. Bu ortaklar arasında Binance Uganda, Binance Jersey, Binance Singapur ve yeni açılan Binance US yer alıyor.