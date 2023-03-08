Birinci gündem güvenli konut

Büyük bir taşınma dalgasının başladığı ülke genelinde bazı ilçe belediyeleri depremde binaların yıkılmasını önleyen sismik izolatörü zorunlu hale getirdi. Çünkü depremde sismik izolatör bulunan bazı kamu binalarının en ufak hasar almadığı görüldü. Kain Gayrimenkul A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kain, “Türkiye'de de artık bu sistem üretilmeye başlandı, yeni binalar sismik izolasyonla yapılacak” dedi.

12 ilimizi etkileyen büyük deprem afeti zemin kadar güvenli, sağlam binaların da önemini ortaya koydu. Pazarcık merkezli depremlerin ardından Marmara’da beklenen büyük deprem milyonlarca insanı harekete geçirdi. Büyük bir taşınma dalgasının başladığı ülke genelinde bazı ilçe belediyeleri depremde binaların yıkılmasını önleyen sismik izolatörü zorunlu hale getirdi. Çünkü depremde sismik izolatör bulunan bazı kamu binalarının en ufak hasar almaması dikkat çekti. İzolatörler, sarsıntının daha az yaşanmasını sağlıyor. Kain Gayrimenkul A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kain, projelerinde sismik izolatör sistemini kullanmaya başlayacaklarını açıkladı ve şöyle devam etti:

“Depreme dayanıklı konutların tasarımının, depremin etkilerine karşı koruma sağlamak için belirli prensiplere dayanması gerekiyor. Bu prensipler arasında; yapıların simetrik olması, düşey ve yatay yüklerin eşit şekilde dağıtılması, bina kolonlarının ve duvarlarının doğru yerleştirilmesi ve yapısal birleşim noktalarının güçlendirilmesi gibi önemli faktörler yer alıyor. Depreme dayanıklı konutların inşaat maliyetleri, geleneksel konutlara göre biraz daha yüksek olabilir. Ancak, bir deprem sırasında bu yapıların sağladığı güvenlik avantajları, maliyet farkını haklı çıkarır. Ülkemizde artık bizim gibi inşaat şirketleri ve müteahhitler depreme karşı önlem olarak sismik izolasyon sistemini de kullanmaya başladı. Türkiye'de de artık bu sistem üretilmeye başlandı, yeni binaların bu sistemle yapılması daha uygun olacak. Bunun yanı sıra, modern teknolojiler ve yapı malzemelerindeki gelişmeler sayesinde, depreme dayanıklı konut inşaatlarının artarak talebin bu yönde evrilmesi önceliğimiz olmalı.

BİRİNCİ GÜNDEM GÜVENLİ KONUT

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından inşaat sektörünün birinci gündem maddesi kuşkusuz güvenli konutlar… Bu noktada kentsel dönüşüm projelerine odaklanan inşaat şirketlerine büyük görevler düşüyor. Son yaşanan depremler bize tekrar gösterdi ki; deprem yönetmeliğine tamamen sadık konutlar yapmak inşaat firmalarının asli görevi. Şirketlerin projede yer alan teknik konulara, malzeme yoğunluğu ve kalitesine harfiyen uyması şart. Kain Gayrimenkul A.Ş. olarak, daha butik projeler içerisinde yer almayı tercih ediyoruz. Hedefimiz, “Ulaşılabilir Lüks Konut” inşaatında öncü olmak. Bize göre konut, insanların giderlerini karşılamaya çalıştığı bir olgu olmaktan çıkıp, içinde kendilerini mutlu hissedecekleri, güvenli bir yuva statüsünde olmalı. Proje yaptığımız bölgelerde, mevcut kalitenin üzerine artı değer katarak o bölgeye konforlu, sağlam, ulaşılabilir konutlar sunmak hedefindeyiz. Bu amaçla, kentsel dönüşüme büyük katkımızın olacağı inancındayız.

“YAPI STOKU GÜÇLENDİRİLMELİ”

Emlak yatırımı yaparken dikkat edilecek en önemli husus, proje konumu. Herkes artık depreme dayanıklı, zemin etüdü yapılmış, yönetmeliklere uygun, kaliteli konutların tercih edilmesi gerektiğini gayet iyi biliyor, on binlerce can kaybına neden olan deprem sonrasında dayanıklı konutlar ve kentsel dönüşüm yaşamsal önem kazandı. Ülke olarak el birliğiyle yaraların sarılmaya çalışıldığı şu günlerde yeni depremlere karşı yapı stokunun güçlendirilmesi gerekliliği de bir kez daha gün yüzüne çıktı. Türkiye, maalesef deprem riski yüksek bir ülke. Bu nedenle, inşaat sektöründe faaliyet gösterenler olarak deprem riskini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Deprem konusunda hassasiyetimiz yüksek, bu nedenle projelerimizi deprem yönetmeliğine uygun ve dayanıklı bir şekilde tasarlıyoruz. Yapı stokumuzu güvenli binalara dönüştürmek zorundayız.”