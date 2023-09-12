Borsa İstanbul'da gong Tarkim için çaldı

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu, Manisa merkezli Tarkim'in 1 milyar 100 milyon aktif büyüklüğe sahip olduğunu belirtti.

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ'nin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı ve Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okan Ateş, Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Vekili Temel Tayyar Yeşil, Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, Tarkim Genel Müdürü Mücahit Asalıoğlu, Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal ve Borsa İstanbul yöneticilerinin katılımıyla Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ergun, törende yaptığı konuşmada, dünyada artık stratejik bir öneme sahip olan tarım sektöründe modern tesisleri ve güçlü AR-GE'si ile faaliyet gösteren Tarkim'in halka arzdan elde ettiği gelir ile kapasitesini artırmayı, ürün yelpazesini ve ihracat hacmini genişletmeyi hedeflediğini söyledi.

Bu hedefine ulaşmada gerekli olan finansmanı sağlamada sermaye piyasalarını tercih eden şirketi tebrik eden Ergun, "Bu halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tarkim'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." dedi.

"Şirketin halka arzından sonra halka açık olan kısmı yüzde 23,81 olacaktır"

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu da Tarım Kredi Grubu'na ait Manisa merkezli Tarkim'in 2009'da kurulduğunu ifade ederek, 1 milyar 100 milyon aktif büyüklüğü olan, 20 bin metrekare arazi üzerinde bitki koruma ilaçları üreten bir fabrika olduğunu belirtti.

Hamurcu, 12 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip şirketin yüzde 60'ının Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne, yüzde 40'ının Gübretaş AŞ'ye ait olduğunu, halka arzından sonra halka açık olan kısmının yüzde 23,81 olacağını aktardı.

Hamurcu, "5-6 Eylül tarihlerinde talep toplama işlemi başlayıp sona eren şirketimizin halka arz büyüklüğü 537,5 milyon TL'ye ulaşarak, 2 milyon 675 bin 408 yatırımcı iştirak etmiştir. Bugünkü törenimizle de Borsa İstanbul'da sürekli müzayede görmeye başlamış bulunmaktadır. Tarım ve tarımsal sanayide uçtan uca üretimin her aşamasında çiftçimizin ve üreticimizin her zaman yanında olan Tarım Kredi Grubu'na güvenen milletimizin teveccühüne mazhar olan şirketimize katılan 2 milyon 675 bin 408 yatırımcımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Yeni yatırımlara ağırlık vereceğiz"

Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesinin artık çok daha büyük olduğunu dile getiren Hamurcu, halka arz ile yeni yatırımlara ağırlık verileceğini bildirdi. Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Halka arz ile yeni yatırımlara ağırlık verilmesi, şirket kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlilik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü uygulanması ile yeni yatırımlara ağırlık verilecektir. Konsorsiyum liderliğimizi yapan Halk Yatırım ve Vakıf Yatırım'a teşekkür ederiz. Ayrıca alıma aracılık yapan tüm yatırım kuruluşlarımıza ve en çok alım gerçekleştiren Ziraat Yatırım'a, Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'na teşekkür ederiz."