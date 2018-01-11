Borusan Mannesmann'dan yeni fabrika

Borusan Mannesmann 75 milyon dolar yatırımla Gemlik’te otomotiv sanayii için özel borular üretecek yeni bir fabrika kurarken, Halkalı’daki fabrikanın üretim kapasitesini de artıracak.

Borusan Mannesmann 60’ıncı kuruluş yıldönümünü önemli bir yatırımla kutlayacak. Şirket Gemlik’te otomotiv sanayii için özel borular üretecek yeni bir fabrika kurarken, Halkalı’daki fabrikanın üretim kapasitesini de artıracak. Toplam 75 milyon dolar düzeyindeki yatırımın bir bölümü bu yıl devreye alınacak, 2019’da ise tamamlanmış olacak. Yatırım sonucunda otomotiv boruları üretiminde yüzde 55 kapasite artışı olacak, 250 kişilik yeni istihdam yaratılacak.

Hedef otomotivde Avrupa’nın 3’üncüsü olmak

Yeni fabrika otomotiv ana ve yan sanayi firmalarının özel talepleri doğrultusunda, özel yüzey şartları, malzeme mukavemeti ve hassas ölçü toleranslarına sahip özel borular üretecek. Halen ürünlerinin yüzde 45’ini Avrupa otomotiv endüstrisine sunan Borusan Mannesmann bir yandan Türkiye pazarındaki lider rolünü de pekiştirerek, ihracat odağını 5 yıl içinde yüzde 50’nin üstüne çıkarmayı planlıyor. Fabrika, yapacağı doğrudan ihracatın yanı sıra, ürünlerinin otomotiv sektörünün ihracatına vereceği destekle de Türkiye ekonomisi için değer yaratacak.

Müşterilere Ar – Ge desteği

Doğa dostu, çevreye zarar vermeyen ve emisyon hacimleri düşük araç ihtiyacının artması; otonom sürüş ve elektrikli arabaların giderek önem kazanması gibi gelişmeler otomotiv sektöründe Ar – Ge’yi ve yenilikçiliği her zamankinden daha önemli hale getirmiş bulunuyor. Ar – Ge departmanlarıyla birlikte çalışarak müşterinin ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine destek vermek olacak.

Petrol dibe vurdu üretimi bitirmedik

Yeni fabrika yatırımının açıklandığı basın toplantısında konuşan Borusan Holding CEO’su Agâh Uğur, kimsenin beklemediği bir büyümenin gerçekleştiğini, bunun da güveni artırdığını söyledi. Agâh Uğur “Kapasite fazlamız var. Bu sebeple rekabet avantajı kazandıracak alanlara odaklanmalıyız. Bu zamana kadar 5,4 milyar dolarlık ihracatımız mevcut. Bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Bu sebeple biz oyunu dünyada oynuyoruz ve korumacı eğilimlere karşıyız. Otomotiv kadar enerji sektörü de bizim için çok önemli. Hem sondaj hem nakil boruları anlamında... 2015-2016 yıllarında petrol fiyatları dramatik düşünce, ABD’deki aktif kuyular da 1.900’den 400’e gerilemişti. Şu anda bile 900 civarında. Buna rağmen biz, ABD fabrikamızda daha verimli çalışarak süreci yönettik. Kesinlikle üretimi bitirmedik. Şu anda da ciromuzun yarısı oradan geliyor” dedi.