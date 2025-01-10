Burgan Bank'tan para transferi açıklaması

7 Ocak 2025 tarihi itibarıyla uygulamaya alınan düzenlemeyle, bankalar arasında yapılan para transferlerinden alınacak işlem ücretleri arttı. Farklı bankalar arasında yapılacak para transferlerini kapsayan EFT işlem ücretleri gönderim tutarına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Güncelleme kapsamında farklı masraf ücreti alınacak işlem tutar aralıkları da aynı oranda genişletildi.

Türkiye bankacılık sektöründe 3 yıl gibi kısa sürede 1 milyon müşteri sayısına ulaştıklarını belirten Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye ve globalde yaşanan pek çok gelişme, dijital bankaları gün geçtikçe finans ve bankacılık ekosisteminde farklı bir noktaya taşıyor. ON Dijital Bankacılık olarak rekabetin oldukça yüksek olduğu Türkiye bankacılık sektöründe yakaladığımız başarının ardında, müşteri merkezli yaklaşımımız ve benimsediğimiz rahat bankacılık anlayışımız var. Bankacılık hizmetlerini dijitalleştirmenin getirdiği maliyet avantajını müşterilerimize fayda olarak yansıtarak onlara sadece avantajlı ürün ve kampanyalar değil, aynı zamanda ücretsiz Havale, EFT ve FAST imkanı sunuyoruz. Sadece para transferlerinde müşterilerimize sağladığımız faydaya verilerle değinmek gerekirse, bugüne kadar ON’lular para transferlerinde hiç ücret ödemeyerek 53 Milyon TL’nin üzerinde tasarruf ettiler ve bu rakam katlanarak artmaya devam edecek.”