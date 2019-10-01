"Çorlu'yu dünya sahnesine çıkaracağız"

ICC Dünya Odalar Federasyonu; Dünya Odalar Federasyonu, Oda liderlerinin, Odaların ortak çıkarları ve karşılıklı işbirlikleri konusunda birbirleriyle iletişim kurmaları için platform sağlayan Oda topluluğunun bel kemiğidir.

Dünya Odalar Federasyonu kapsamlı üyeliği, Milletler arası Ticaret Odasını dünya çapındaki KOBİ’lere bağlamada ve KOBİ’lerin küresel ekonomideki önemli konumunu desteklemede büyük bir rol oynamaktadır. Dünya Odalar Federasyonu, bu değerli rolü kabul ederek, Odalara KOBİ'lerin küreselleşmede yaşadıkları zorluklar ve fırsatlar ile yüzleşmelerine yardımcı olmak için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaktadır.

Dünya Odalar Federasyonu, özel sektör gelişimini teşvik etmek ve Odaların kapasitesini artırmak için çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve bölgesel kalkınma bankaları da dahil olmak üzere bir dizi çok taraflı kuruluşla güçlü ilişkiler geliştirmektedir.

Dünya’da 130 ülkeden 12.000 odanın temsil edildiği federasyon, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden gelen Ticaret Odaları için yardım ve eğitim programlarını genişletmek amacıyla diğer özel sektör gruplarıyla da çalışmaktadır.

İlk olarak 1951 yılında Uluslararası Ticaret Odaları Bilgi Bürosu olarak adlandırılan Dünya Odalar Federasyonu, 2001 yılında bugünkü ismini almıştır.

Federasyonu’nun faaliyetleri ve projeleri yerel, bölgesel, ulusal, iki taraflı, transnasyonel Odaları kapsadığı gibi kamu hukuku ve özel hukuk Odalarını da içerir.

“Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize İnanıyorum”

Konu hakkında açıklama yapan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan; "Başta ülkemiz olmak üzere bölgemizi ve Odamızı ICC Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyinde temsil edeceğimden dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Uluslararası sanayi ve ticaret ilişkileri perspektifindeki bu onurlu görevde; yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte ülkemiz iş dünyasının tanıtımı, Türkiye’nin gelişen ve büyüyen ekonomisinin bütün ülkelere aktarılması; uluslararası açıdan önemli katkılar sağlayacaktır. Uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev almanın, sahip olduğumuz potansiyeli, birikimi, ülkemizin gelişimini ve kalkınmasını anlatmak için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum.

Camiamızı uluslararası arenada en üst seviyeye taşıyan ve bu onurlu görevde ülkemize hizmet etme fırsatı veren TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı sunarım. Seçim sürecinde desteğini esirgemeyen görevi devir aldığım TOBB Başkan Yardımcısı Sayın Ayhan Zeytinoğlu’na, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiamıza, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza, değerli basınımıza, kıymetli dostlarıma ve sevgili aileme teşekkür ederim.

İzzet Volkan kimdir?

1984 yılında İstanbul’da doğan İzzet Volkan, ilköğretimine Çorlu Uncular Süleyman Pekel ilkokulunda başladı. Orta ve lise öğrenimini Nişantaşı Işık Lisesi’nde tamamlayan, Volkan devamında ABD’de Purdue Universitesi’nde Ekonomi bölümü ana dalını ve Politik Bilimi yan dalını bitirdi. Üniversite hayatı döneminde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası başta olmak üzere; Ford Otosan gibi birçok kurumsal firmada stajını tamamladı. Üniversite hayatı sonrası 2007 yılında Türkiye’ye dönüp, aile şirketinde göreve başladı. Bu süreçte, Boğaziçi Üniversitesi ve İngiltere’deki Loughbrough Üniversitesi başta olmak üzere birçok kurumda eğitimlere katıldı. Bugün; otomotiv, zirai aletler, sigorta, akaryakıt, araç kiralama, tarım ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteren aile şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Direktörlüğü görevini sürdürmektedir. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı TOBB Konsey Üyeliği ve ICC Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği devam eden İzzet Volkan evli ve iki kız çocuk babasıdır.