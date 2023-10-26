Cumhuriyetin 100. yılına özel ikinci fabrika

Darsateks, ikinci fabrikasının temelini Cumhuriyetin 100. yılında Tokat Erbaa’da attı.

26.10.2023 17:22:010
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Cumhuriyetin 100. yılına özel ikinci fabrika

İstanbul’daki hazır giyim üretim fabrikasını 2021 yılında, pandemide Tokat Erbaa OSB’ye taşıyarak bölgeye 2 milyon dolarla sürdürülebilir, yeni bir fabrika kuran Darsateks, Cumhuriyetin 100. yılına özel, Erbaa’da ikinci fabrikasının temellerini attı. 

Darsateks kurucu başkanı Hanna Darsa, cumhuriyetin 100. yılında, üreten Türkiye için, sürdürülebilir enerji ve geri dönüşüm ile ‘yeni dünya standartlarına uygun’ şekilde inşa edilen ikinci fabrika ile Anadolu’ya yatırım yapmaya devam etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Darsateks, bu sene Cumhuriyetin 100. yılına özel temellerini attıkları ikinci fabrikasına bugüne kadar 1 milyon dolar yatırım yaptı. 2750 m2 arazi üzerine inşa edilen yeni fabrika, Erbaa’ya 2021 yılında, 2 milyon dolarla kurulan ilk fabrikanın karşısında yer alıyor. 

Darsateks, burada 350 kişiye daha istihdam sağlayarak, aylık 200 bin adet hazır giyim üretimi yapmayı planlanıyor. Yeni fabrikanın, 2024 yılının haziran sonunda tamamlanarak açılması planlanıyor.

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