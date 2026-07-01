DAPEK'te yatırım 3 milyar doları aştı, uluslararası yatırımcı ilgisi arttı

Rönesans Holding tarafından Adana Ceyhan'da geliştirilen Doğu Akdeniz Petrokimya Endüstri Bölgesi ve Limanı (DAPEK), yeni yatırımlar, altyapı çalışmaları ve artan uluslararası yatırımcı ilgisiyle yeni bir gelişim evresine girdi. Yatırım büyüklüğü; polipropilen üretim tesisi, sıvı yük terminali, liman yatırımları, altyapı projeleri ve yeni yatırım alanlarının geliştirilmesiyle birlikte 3 milyar doları aştı.

Doğu Akdeniz'in en kapsamlı sanayi, enerji ve lojistik projelerinden biri olarak öne çıkan DAPEK, petrokimya üretiminden liman işletmeciliğine, enerji altyapısından lojistik hizmetlere kadar geniş bir ekosistemi aynı çatı altında buluşturuyor. Türkiye'nin sanayi dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik yatırımlar arasında gösterilen yaklaşık 1300 hektarlık alan üzerinde geliştirilen DAPEK'in merkezinde, Rönesans Holding ve uluslararası ortakları tarafından hayata geçirilen yaklaşık 2 milyar dolarlık Polipropilen Üretim Tesisi ve Sıvı Yük Terminali yer alırken, Rönesans tarafından inşaatına başlanan konteyner limanı ve altyapı yatırımlarıyla birlikte bölgeye yapılan toplam yatırım 3 milyar doları aştı.

Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, DAPEK'i yalnızca bir sanayi yatırımı olarak değerlendirmediklerini belirterek, "DAPEK'te bugün 3 milyar dolara ulaşan yatırım programımızla yalnızca tesisler değil, yeni nesil bir sanayi ekosistemi inşa ediyoruz. Burada amacımız; üretimden lojistiğe, enerjiden liman altyapısına kadar yatırımcıların ihtiyaç duyduğu tüm unsurları aynı merkezde buluşturan, Türkiye'nin en rekabetçi sanayi bölgesini oluşturmak. DAPEK'i yalnızca bugünün değil, Türkiye'nin önümüzdeki 50 yıllık sanayi altyapısının önemli bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki DAPEK'in, üretim, enerji, lojistik ve liman altyapısını bir araya getiren entegre yapısıyla Türkiye'nin küresel ölçekte rekabetçi sanayi merkezlerinden biri olmayı hedeflediğini belirten Ilıcak, "Rönesans Holding ve Sonatrach ortaklığında hayata geçirilen yaklaşık 1,8 milyar dolarlık Polipropilen Üretim Tesisi bu ekosistemin en önemli yapı taşlarından biri olacak. Bu tesise ek olarak sıvı yük terminali, konteyner limanı, kuru yük terminali, enerji altyapıları, demiryolu bağlantıları ve ortak kullanım tesislerine yönelik yatırımlar da eş zamanlı olarak devam ediyor. Bunlarla birlikte yatırım tutarımız 3 milyar doları aşacak" diye konuştu.

Ceyhan'ın stratejik önemi güçleniyor

Son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ve küresel enerji arz güvenliğine ilişkin tartışmaların alternatif enerji ve ticaret koridorlarının önemini yeniden gündeme taşıdığını hatırlatan Erman Ilıcak, şunları kaydetti: "Enerji ve ticaret koridorlarının yeniden şekillendiği bir dönemde Ceyhan'ın stratejik önemi her geçen gün artıyor. Şirketler üretim, tedarik zinciri ve yatırım stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarının kesişim noktasında bulunan DAPEK; liman, enerji, lojistik ve sanayi altyapısını aynı ekosistem içerisinde sunarak uluslararası yatırımcılar için giderek daha cazip bir merkez haline geliyor."

Surbana Jurong ortaklığı uluslararası yatırımcıların radarında

DAPEK'in ulaştığı ölçek, sahip olduğu altyapı ve sunduğu stratejik avantajlar uluslararası yatırımcıların daha fazla ilgisini çekiyor. Erman Ilıcak, "Şirketler artık yalnızca üretim yapacakları alanı değil, lojistik imkanları, enerji altyapısını ve pazarlara erişim kabiliyetini de birlikte değerlendiriyor" dedi.

DAPEK’in Rotterdam ve Singapur'daki Jurong Adası gibi liman, enerji ve sanayi entegrasyonuna dayalı kümelenme modelleri örnek alınarak geliştirildiğini ifade eden Ilıcak, ayrıca şunları ekledi: "Dünyanın önde gelen sanayi bölgesi geliştiricilerinden Surbana Jurong Group projeye yönetim ortağı olarak dahil oldu. 2026 yılında başlayan iş birliği kapsamında birlikte yatırımcı geliştirme, uluslararası pazarlama, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli büyüme stratejileri alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Surbana Jurong ortaklığıyla beraber DAPEK'in uluslararası yatırımcılar nezdindeki görünürlüğü artarken, farklı sektörlerdeki potansiyel yatırımcı sayısı da artmaya devam ediyor."

DAPEK yeni yatırımcılar için hazırlanıyor

Altyapı yatırımlarının ilerlemesi ve projelerin inşaat aşamasında büyük ve önemli adımların atılmasıyla birlikte DAPEK'te yeni yatırımcıların bölgeye kazandırılmasına yönelik çalışmalar da hız kazandı. Önümüzdeki dönemde orta ve yüksek teknoloji odaklı yeni sanayi yatırımlarına ev sahipliği yapması hedeflenen DAPEK’te petrokimya, kimya, enerji ekipmanları, kompozit malzemeler, biyoyakıt ve katma değerli üretim alanlarında faaliyet gösteren şirketlerle temaslar devam ediyor. Büyük ölçekli yatırım alanlarına sahip olan DAPEK; karayolu, demiryolu ve denizyolunu aynı noktada buluşturan çok modlu lojistik altyapısıyla ön plana çıkıyor. Endüstri bölgesi statüsü kapsamında sunulan uzun vadeli kullanım modeliyle yatırımcılara önemli maliyet ve finansman avantajı sağlayan bölgenin, yalnızca tekil yatırımların bulunduğu bir alan değil, birbirini besleyen üretim, enerji ve lojistik yatırımlarından oluşan güçlü bir sanayi ekosistemi haline gelmesi amaçlanıyor.

Karayolu, demiryolu ve denizyolunu aynı noktada buluşturan yapısı, büyük ölçekli yatırım alanları ve gelişmiş altyapısıyla DAPEK, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki üretim ve ticaret merkezi olma hedefini destekleyen stratejik bir platform olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin petrokimya açığının azaltılmasına katkı sağlayacak

Türkiye'de petrokimya ürünlerinde ithalat oranının çok yüksek olduğu bir dönemde hayata geçirilen projenin, sanayi üretimini güçlendirmeyi ve dış ticaret dengesine katkı sağlamayı hedeflediğine dikkat çeken Erman Ilıcak, sözlerini şöyle sürdürdü: "DAPEK'in merkezinde yer alan Polipropilen Üretim Tesisi tamamlandığında yıllık 472 bin 500 tonluk üretim kapasitesiyle Türkiye'nin yıllık polipropilen ihtiyacının yaklaşık yüzde 17'sini karşılayacak. Bu da Türkiye'nin cari dengesine yıllık yaklaşık 300 milyon dolar katkı sağlaması ve petrokimya alanındaki dışa bağımlılığımızın azalması anlamına geliyor."

DAPEK'te devam eden yatırımlar sanayi ve lojistik altyapısının gelişmesinin yanı sıra bölgesel istihdamı da destekliyor. Mevcut durumda proje sahasında yüzde 70’i yerel istihdam olmak üzere 4 bin kişinin görev yaptığı DAPEK’te, yatırımların ilerlemesiyle birlikte bu sayının yıl sonuna doğru 4 bin 500 kişiyi aşması bekleniyor.