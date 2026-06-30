DHL eCommerce ve DHL Express’ten yurt dışına hızlı gönderim için iş birliği

Yurt dışına gönderim yapmak isteyen müşteriler, artık belirli DHL eCommerce şubelerinden gönderilerini DHL Express hizmetini kullanarak gerçekleştirebilecek. Hizmet ağının genişletilmesiyle birlikte müşteriler uluslararası gönderi hizmetine daha fazla noktadan erişebilecek.

DHL çatısı altında farklı iş birimleri arasındaki koordinasyonu güçlendiren proje bugün genişleyen operasyon ağıyla 600’den fazla şubesinde müşterilerle buluşuyor. Her geçen gün yaygınlaşan bu yapı, müşterilerin uluslararası gönderi ihtiyaçlarına daha hızlı ve uçtan uca çözümler sunmayı hedeflerken, DHL Group’un küresel hizmet ağını yerel operasyonlarla entegre bir şekilde bir araya getiriyor. Proje ile birlikte dünyanın 220 ülke ve bölgesine erişim imkanı sunan yeni dönemde, bireysel ve kurumsal müşteriler için yurt dışına gönderim süreçleri daha erişilebilir hale gelecek.

DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, “DHL eCommerce Türkiye olarak, DHL Express Türkiye ile başlattığımız bu güç birliği, müşterilerimize sunduğumuz hizmet çeşitliliğini artırırken, grup içi sinerjimizi de üst seviyeye taşıdı. Aynı zamanda DHL Group bünyesindeki farklı iş birimlerinin, küresel ölçekte entegre bir yapıyla çalıştıklarında nasıl değer ürettiğini ortaya koydu. DHL Group’un Geographic Tailwinds (GT20) hedef pazarları arasında Türkiye’de yer alıyor. Bu kapsamda uluslararası ticaret fırsatlarının görünürlüğünü artırmak da önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bu kolektif gücün ekosistemimiz için kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Uzun vadeli büyüme hedefimizi ve müşteri deneyimini geliştirme vizyonumuzu destekleyen bu stratejik adımla, Türkiye'den yurt dışına yapılacak gönderileri hızlı, güvenli ve pratik şekilde ulaştırmak isteyen müşterilerimize daha hızlı ve bütüncül çözümler sunacağız” dedi.

DHL Express Türkiye CEO’su Volkan Demiroğlu, “DHL Express Türkiye olarak, yıllardır biriktirdiğimiz deneyimi geleceğe aktarırken, değişen müşteri beklentilerini de yakından takip ediyor, bu doğrultuda ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştiriyoruz. DHL eCommerce Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, uluslararası gönderim süreçlerinde daha entegre ve erişilebilir bir yapı oluşturuyoruz ve müşterilerimize 220 ülke ve bölgeye yapacakları gönderimler için DHL eCommerce Türkiye’nin geniş hizmet ağından yararlanma fırsatı sunuyoruz. DHL Group çatısı altındaki farklı iş birimlerinin birlikte çalıştığında ne kadar güçlü bir değer yarattığını ortaya koyan bu model, müşterilerimize bütüncül bir hizmet deneyimi sunma hedefimizi destekliyor ” dedi.