Doğal kozmetik ürünleri nasıl ayırt edilir?

Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin Doğal kozmetiği nasıl edeceğimiz noktasında önemli bilgilendirmeler yaptı.

Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin, günümüzde en çok tartışılan konulardan biri olan kozmetik sektörü ve doğal kozmetik ürünler hakkında önemli bilgiler verdi.

İsmail Çetin, 'Her kozmetik ürün doğal değildir. Doğal kozmetik ürünlerini ayırt etmek, doğru içeriklere sahip ürünleri seçmek için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekir. Kişisel bakım ürünlerinde doğal kozmetik, dermokozmetik ve kozmetik olarak üç farklı ürün grubu vardır. Doğal kozmetik saf doğal olanlardır. Hatta gerektiğinde yenilebilen özelliğe sahip kozmetiktir. Dermokozmetik ise saf doğal değildir. İkisini çok iyi ayırt etmemiz gerekir. Kozmetik ise doğal olmayan ürünleri ve uygulanan bakımları kapsar.

Doğal kozmetik, bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklardan elde edilen, kimyasal katkı maddeleri ve sentetik bileşenler içermeyen kozmetik ürünlerdir. Bu tür kozmetiklerin üretimi, doğaya zarar vermeden, genellikle çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle yapılır. Doğal kozmetiklerin içeriği, doğadaki maddelerin saf halleri veya minimal işlenmiş formlarını içerir. Bu ürünler, cilt bakımı, saç bakımı, makyaj ve hijyen gibi farklı alanlarda kullanılır ve genellikle cilde zarar vermemek, alerjik reaksiyonları en aza indirmek ve çevre dostu olmak amacıyla tercih edilir.

Doğal kozmetik, doğada bulunan bitkisel, mineral ve organik bileşenlerin kullanıldığı, kimyasal ve sentetik maddelerden kaçınılan kozmetik ürünlerdir. Bu tür ürünler, genellikle bitki özleri, esansiyel yağlar, doğal yağlar ve mineraller gibi doğal içeriklere dayanır. Doğal kozmetiklerin amacı, cilt ve saç bakımında doğanın sunduğu maddeleri kullanarak daha sağlıklı ve etkili sonuçlar elde etmektir' dedi.

İsmail Çetin, tüketicilere şu önerilerde bulundu;

“Tüketiciler ilk etapta ürünü almadan Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan Ürün Takip Sistemi (UTS) uygulamasını cep telefonlarına indirerek, ürünün barkodunu okutup bakabilir. Tercih edeceğimiz doğal kozmetikte dikkat etmemiz gereken şartlar şunlardır;

1-İçerik Listesini Kontrol Etme:

Doğal içerikler: Gerçekten doğal bir kozmetik ürünü, bitkisel özler, yağlar ve doğal mineraller gibi bileşenler içermelidir. Sentetik içeriklerden kaçınma: Parabenler, SLS (sodyum lauril sülfat), sentetik kokular ve renklendiriciler gibi kimyasal maddeler, doğal ürünlerde bulunmamalıdır.

2-Sertifikalar ve Etiketler:

Organik Sertifikalar: "Organik" veya "doğal" etiketli ürünler, genellikle belirli sertifikalara sahip olurlar. Örneğin, Ecocert, USDA Organic gibi sertifikalar, ürünün doğal veya organik olduğuna dair güvenilir bir göstergedir. Hayvan Deneyi Yapılmadığına Dair Etiketler: "Cruelty-free" veya "vegan" etiketleri de, ürünün doğallığını ve etik üretim süreçlerini gösterir.

3-Marka Güvenilirliği:

Doğal Kozmetik Markaları: Tanınmış, doğal kozmetik alanında uzmanlaşmış markaları tercih etmek, güvenilirlik açısından önemlidir. Bu markalar genellikle şeffaflık ve kaliteye önem verirler.

4-Ambalaj ve Depolama Koşulları:

Doğal kozmetik ürünlerinin çoğu genellikle doğaya zarar vermeyen, geri dönüştürülebilir ambalajlarla sunulur. Ayrıca, bu tür ürünler genellikle sentetik koruyuculardan yoksun olduğundan, raf ömürleri daha kısa olabilir.

5-Ürün Kokusu:

Doğal ürünler genellikle sentetik parfümler yerine bitkisel özler veya yağlar içerir. Eğer ürün çok güçlü ve yapay bir kokuya sahipse, muhtemelen doğal değildir.

6-Cilt Üzerindeki Etkileri:

Doğal kozmetik ürünler, cilt üzerinde daha hafif ve nazik bir etki bırakır. Kimyasal içeren ürünler ise genellikle alerjik reaksiyonlara veya tahrişe neden olabilir. Bu faktörlere dikkat ederek, kozmetik ürünlerinizin doğal olup olmadığını daha kolay anlayabilirsiniz.

7-Çevre Dostu:

Doğal kozmetik ürünleri, genellikle geri dönüştürülebilir ambalajlarla paketlenir ve üretim sürecinde çevreye zarar vermeyen yöntemler tercih edilir. Ayrıca, bu ürünler çoğunlukla hayvanlar üzerinde test edilmeden üretilir.

8-Etkinlik ve Kullanım Süresi:

Doğal Kozmetik: Doğal ürünler, genellikle ciltte uzun vadeli bakım sağlar. Ancak, içeriklerinde koruyucu kimyasallar olmadığı için doğal kozmetiklerin raf ömrü genellikle daha kısa olabilir.

Doğal Olmayan Kozmetik (Sentetik Kozmetik): Sentetik ürünler, kimyasal koruyucular sayesinde daha uzun raf ömrüne sahip olabilir. Ancak, bu ürünlerin sağladığı etkiler genellikle daha kısa süreli ve geçici olabilir.

Şampuan da dikkat etmemiz gereken köpürme durumudur. Çok köpüren vıcık vıcık şampuan doğal değildir. Aksine az köpüren hatta köpürmeyen şampuan ise doğal olabilir.

Ancak, her doğal kozmetik ürün her cilt tipine uygun olmayabilir, bu yüzden ürün seçimi dikkatle yapılmalıdır.