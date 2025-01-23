Doxa 20. yılını kutluyor

Çanakcılar Şirketler Grubu’nun bir parçası olarak, 2005 yılında Zonguldak/Devrek’te temelleri atılan Doxa, ofis mobilyaları, banyo mobilyaları ve projeli işlerde uzmanlığıyla 20. yılını kutluyor.

1960'larda kurulan Çanakcılar Şirketler Grubu’nun bir parçası olarak, 2005 yılında Zonguldak/Devrek’te temelleri atılan Doxa, ofis mobilyaları, banyo mobilyaları ve projeli işlerde uzmanlığıyla 20. yılını kutluyor. Doxa Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Sevil Yıldız, sektöründe öncü olan markanın 20 yıllık deneyim, sürdürülebilir üretim ve yenilikçi tasarımlarla mobilyada geleceği şekillendirdiğini söylüyor.

Doxa’nın Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Sevil Yıldız, markanın büyüme vizyonunu şöyle özetliyor:

“Her adımımız, doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi. 20 yıllık deneyimimizle yalnızca banyo mobilyalarında değil, ofis mobilyaları ve projeli işlerde de sektöre yön veren bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Teknolojik altyapımız ve uzman ekibimizle, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projeler geliştirmeye devam ediyoruz.”

Sürdürülebilirlikte Öncü Adımlar

Üretim süreçlerinde sıfır atık politikası ve güneş panelleriyle yüzde 100 enerji üretimi gibi projelerle fark yarattıklarını vurgulayan Yıldız, “Hem ürünlerimizin hem de üretim süreçlerimizin öncelikli hedefi sürdürülebilirlik. Doğadan aldığımız ilham, çevre dostu ürünler geliştirmemizi sağlıyor. Fabrikamızda oluşturduğumuz yeşil alanlar ve doğaya duyduğumuz saygı, markamızın temel değerleri arasında yer alıyor” diye konuşuyor.

Müşteri Beklentilerine Uygun Çözümler

Müşteri odaklı hizmet anlayışına vurgu yapan Sevil Yıldız, iş ortaklarıyla kurulan sağlam ilişkilere dikkat çekiyor:

“Geleceği güçlü iletişim ağlarının şekillendireceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, müşterilerimizin beklentilerini anlayan ve süreçleri buna göre şekillendiren ekiplerimizle değer yaratıyoruz. Aynı enerjiyle bizimle büyümek isteyen ekip arkadaşlarımızı da aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.”