EBRD'nin BİST hisselerine Varlık Fonu talip

Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul CEO'su olarak atanmasının ardından yüzde 10 hissesini satmak istediğini açıklayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın paylarına Türkiye Varlık Fonu talip oldu.

31 EKİM, 20190
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EBRD'nin BİST hisselerine Varlık Fonu talip

Bloomberg HT'nin haberine göre, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, EBRD'nin BIST'teki yüzde 10 payını almak istediklerini açıkladı. 

BIST hissedarı olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul CEO'su olarak atanmasının ardından BIST'te sahip olduğu % 10 hissesini satmak istediğini açıkladı. Reuters'a konuşan 2 kaynak EBRD'nin borsadaki hisselerini bir an önce satmaya karar verdiğini belirtmişti.

EBRD geçen hafta eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmasını desteklemediklerini açıklamıştı. 

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