Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan 2018 yılı Türkiye’nin en iyi işverenleri araştırmasının 250-500 çalışan sayısı kategorisinde ödülün sahibi oldu. Mükemmel işyeri kültürüne sahip kurumların açıklandığı ve Türkiye’de bu yıl altıncısı düzenlenen ödül töreni 4 Mayıs Perşembe akşamı İstanbul Levent Wyndham Grand Hotel’de gerçekleştirildi.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü Canan Bademlioğlu, “her şeyden önce insan” temeline dayanan bir çalışma anlayışına sahip olduklarını belirterek, “Çalışmalarımızın merkezine daima insan odaklı konularda gelişim sağlama prensibini koyuyor ve sağlıklı yaşam süresini artırmaya yönelik teknoloji ve inovasyona yatırım yapıyoruz. Çalışanına değer veren ve iyi bir kurum kültürü yaratabilen bir şirket olduğumuzu, hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla fark yarattığımızı ortaya koyan bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Eczacıbaşı Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Namal Süel de, büyük bir takım olarak hareket etmeyi kurum kültürü olarak benimsediklerini ifade ederek, “Köklü bir grubun köklü bir temsilcisi olmanın artı değerlerini korumak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyor ve çalışanlarımızı da bu köklü kurumun birer takım üyesi olarak görüyoruz” diye konuştu.



