Eksim, gıda mağazacılığında Aslı ile büyüyor

Eksim Gıda çatısı altında gıda mağazacılığı alanında hizmet veren Aslı; yeni konsepti, menüsü ve logosu ile müşterileri ile buluştu. Yeni yüzüyle kapılarını aralayan Aslı, klasikleşmiş tatlarının yanı sıra Türk ve dünya mutfağından özel lezzetler, tatlılar ve kahve seçenekleri sunuyor.

Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetleriyle Türkiye’de kendi alanının öncülerinden olan Aslı, 36'sı franchise sisteminde, toplam 41 şubesiyle hizmet veriyor. İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 bin m2 lik kapalı alanda yer alan entegre unlu mamul tesislerinde üretim gerçekleştiren Aslı, yenilenen konseptiyle tüketicilerin karşısına çıktı.

Yeni yüzüyle hizmet veren Aslı, börek çeşitleri başta olmak üzere, şerbetli tatlılar, mantı, zeytinyağlılar, kek, sokak simitleri, kurabiye ve sütlü tatlılar gibi geleneksel Türk lezzetlerinden dünya lezzetlerine uzanan geniş bir yelpazede 300’den fazla ürün üretiyor. Değişen dekorasyonu ve yenilenen mutfağıyla çıtayı daha da yükselten Aslı, müşterilerinin damak zevkini yepyeni lezzetlerle de buluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda yayınlanan yeni reklam filmi de Aslı'nın değişen yüzünü ve yeniliklerini gözler önüne seriyor.

Eksun Gıda, halka arz ile 1,2 milyon bireysel yatırımcıya ulaştı

Geçtiğimiz Mart ayında tamamı sermaye artışı şeklinde gerçekleşen halka arz ile Eksun Gıda’nın paylarının %28,63’ü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. 48,90 TL fiyattan yaklaşık 15 kat talebin alındığı halka arz sürecinin o döneminde tüm zamanların en yüksek bireysel katılımı gerçekleşti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, “Eksun Gıda'ya güvenerek ortak olan 1,2 milyondan fazla yatırımcıya teşekkür ederiz. Eksun Gıda BİST'e şeffaflık ve hesap verebilirlik iddiasıyla geldi. Sürdürülebilir büyümemize ivme kazandıracak halka arzımızla, pazardaki rekabet gücümüzün de artacağına inanıyoruz. Özetle 1.2 milyondan fazla yatırımcı hesap verebilir, şeffaf, sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalamış bir şirkete ortak oldu” ifadelerini kullandı.

Halka arz ile güçlü bir büyüme ivmesi yakalamayı hedeflediklerini belirten Demir, “Bu yatırımların ardından gerekli olgunluğa eriştiğimize inandık ve halka arz için gerekli adımları attık. Çünkü bizim gibi sektörün öncü firmalarının halka açılarak şeffaf ve kurumsal bir yapıya kavuşmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Bizim de öncelikli amacımız, hem bu yapıyı tam olarak sağlamak hem de büyüme planlarımızı yeni ortaklarla hayata geçirmek. Kurulduğu günden itibaren koyduğu hedefleri gerçekleştiren Eksun Gıda olarak şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi her kurumun ihtiyaç duyduğu dinamiklerle işleyiş standartlarımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji santralinde değerlendirilecek

Eksun Gıda’nın halka arz gelirinin önemli bir bölümü doğrudan yatırımlar için kullanılacak. Bu doğrultuda kaynağın yüzde 20’si, Tekirdağ ve Konya’da kurulu un üretim tesislerinde elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için yapılacak 28 MW’lık yenilenebilir enerji santralinde değerlendirilecek. Yine halka arz gelirlerinin yüzde 10’u ise un silosu tesisi, makine yatırımları ve modernizasyon amacıyla kullanılacak. Halka arz gelirinin geri kalanı ise işletme sermayesi ihtiyacının ve finansal borçların azaltılmasına yönelik ele alınacak.

200’ü aşkın ürün, 30’dan fazla ülkeye ihracat

Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, 30’dan fazla ülkeye, farklı ürün kategorilerinde un ihracatı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Demir, “Rakiplerimizden 200’ü aşkın ürün çeşidi, ulusal ve uluslararası çapta verdiğimiz satış sonrası destek ile ayrışıyoruz. 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay alınarak kurulan Ar-Ge merkezimizde glutensiz un, glutensiz ekmek, unlu mamuller, yeni un çeşitlendirmeleri ve buğday paçallarının en uygun karışımlarıyla yüksek kalitede unların elde edilmesi gibi projeler yürütüyor, böylece hızla değişen tüketici alışkanlıklarına da zaman geçirmeden ayak uyduruyoruz” dedi.

Net kârı 224 milyon TL’ye ulaştı

Geçtiğimiz yılın rakamlarına da değinen ve Türkiye’nin buğday kaynaklarını değerlendiren Demir, “2022 yıl sonunda toplam ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 artışla 3,9 milyar TL’nin üzerine çıktı ve net karımız 224 milyon TL’ye ulaştı. 2022 yıl sonunda FAVÖK marjımız ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Un sanayicileri olarak ise en önemli avantajımız buğdayı kendi çiftçimizden alabilmemiz. Türkiye buğdayda kendi kendine yeten bir ülke ve bu piyasa en regüle piyasalardan biri. İç piyasa için ihtiyacımız olan buğdayı içerden tedarik edebiliyoruz. İhracat için de dâhilde işleme izni ile buğday ithalatı yapıyoruz. Bu da hem enflasyona hem de döviz kurlarındaki artışa karşın un sanayicileri için bir zırh oluşturuyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Sinangil 60. yılını reklam filmiyle kutluyor

Günümüzde Eksun Gıda bünyesinde faaliyet gösteren ve 1963 yılından bu yana gıda sektöründe olan Sinangil, 60 yılını geride bıraktı. Sinangil’in 60. yılı kapsamında bir reklam filmi de yayınlandı. Filmde Sinangil’in 60 yıldır nesilden nesile devam eden mutfaklardaki varlığı, izleyiciyi gülümseten detaylarla aktarılıyor.

Gluten Yok ile özel ürünler sunuluyor

Sinangil’in gluten içermeyen, hazır ekmek ve atıştırmalık çeşitleriyle dikkat çeken ve glutensiz pazarın lider markası Gluten Yok ise hem gluten hassasiyeti olanlar hem de glutensiz beslenmeyi tercih edenler için lezzetli ürünler sunuyor.