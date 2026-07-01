Enerjisa Enerji üst yönetiminde görev değişimi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üst yönetiminde ağustos itibarıyla görev değişimi olacak.

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Pınar görevini 1 Ağustos itibarıyla Özsürekci'ye devredecek. Özsürekci, görevi devralmasıyla birlikte Dağıtım Şirketleri Genel Müdürlüğü görevini ikinci bir duyuruya kadar vekaleten yürütmeye devam edecek.

Pınar ise Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanlığı görevine atanırken, topluluktaki çeşitli görevlerinin yanı sıra Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim şirketlerinin Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Erbil Bayçöl, Pınar'ın uzun yıllardır şirket bünyesinde üstlendiği farklı görevlerde özelleştirme sürecinden bu yana şirketin büyümesine, dönüşümüne ve bugün ulaştığı güçlü konuma önemli katkılar sağladığını belirtti.

Bayçöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Liderliğiyle sadece şirketimizin operasyonel başarısına değil, kurumsal kültürüne, sürdürülebilirlik vizyonuna ve paydaşlarımızla kurduğu güven ilişkisine de değer kattı. Aynı zamanda elektrik dağıtım sektörünün dönüşümüne, hizmet kalitesinin gelişimine ve sektörün geleceğine yön veren pek çok çalışmaya öncülük ederek ülkemiz enerji sektörüne önemli katkılar sundu. Kendisine bugüne kadar ortaya koyduğu liderlik ve katkıları için teşekkür ediyor, Sabancı Topluluğu bünyesindeki yeni görevinde başarılar diliyorum. Oğuzhan Özsürekci de Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde farklı sorumluluklar üstlenmiş, şirketimizi, kültürümüzü ve stratejik önceliklerimizi yakından tanıyan güçlü bir lider. Bu görevi şirket içinden yetişen deneyimli bir ismin devralması, Enerjisa Enerji'nin güçlü kurumsal yapısının ve liderlik anlayışının önemli bir göstergesidir. Şirketimiz, güçlü yönetim ekibi ve çalışanlarıyla stratejik hedefleri doğrultusunda müşterileri, yatırımcıları ve tüm paydaşları için değer üretmeye aynı kararlılıkla devam edecektir."

Özsürekci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans, Gazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Çalışma hayatına 2002'de Barmek Holding'de başlayan Özsürekci, 2003'te mühendis olarak Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'ye katıldı. 2003 - 2013 yıllarında Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'de birçok yöneticilik pozisyonunda görev alan ve 2013-2019 arasında sırasıyla Müşteri Operasyonları Direktörlüğü ve Saha Operasyonları Direktörlüğü görevini üstlenen Özsürekci, Kasım 2019'dan itibaren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Saha Operasyonları Grup Direktörü olarak görev aldı.

Özsürekci, 2022'den itibaren üstlendiği Enerjisa Enerji Dağıtım Şirketleri Genel Müdürlüğü görevinde, 14 farklı ilde, 21 milyondan fazla kişiye kaliteli ve kesintisiz enerji sunmayı hedefleyen 11 bin kişiden oluşan ekibe liderlik etti.