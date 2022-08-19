Filolar çeşitleniyor

Filo danışmanları Okşan Öztürk ve Oytun Gül Malkoç’a göre ”Sürdürülebilir filolar kurabilmek artık çeşitlilikle mümkün.”

19.08.2022 16:33:000
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Filolar çeşitleniyor

Pandeminin devam eden etkileri ve çip üretiminde yaşanan aksaklıklar sonrasında otomotivde yaşanan tedarik sıkıntıları şirketlerin en büyük harcamalarından olan filo yönetimlerini de fazlasıyla etkiliyor. Türkiye’de otomotivde yaşanan maliyet artışları sonrasında mobilite ihtiyaçlarını karşılamak isteyen şirketler filo kiralama dışındaki alternatifleri de değerlendirmeye başladı.

2014’ten beri filo yönetimi hizmetleri veren, binlerce araçlık filolar oluşturmuş ve yöneten bir filo danışmanlığı şirketi olan Filo Broker’ın kurucuları Okşan Öztürk ve Oytun Gül Malkoç: “Her şirketin mobilite ihtiyaçları kendilerine özgü. Bu farklılıklar iyi analiz edildiğinde aynı zamanda bir tasarruf alanı anlamına geliyor. Bazı organizasyonlar için filoların bir kısmının satın alınmış araçlardan oluşması da önemli bir alternatif olarak düşünülebilir. Ayrıca ülkemizde son birkaç yıldır kullanımı yaygınlaşan araç paylaşım sisteminin kurumlara entegre edilmesi ve filolara elektrikli araçların eklenmesi gibi alternatifler sayesinde sürdürülebilir ve hemen tasarruf sağlanabilen bir filo yönetimi kurgulanabilir.”

Filonun kullanım alışkanlıklarının detaylı analiz edilerek karar verilmesinin daha önce hiç olmadığı kadar kritik olduğunu vurgulayan Filo Broker yöneticileri:

“Günümüzde filolarda en çok öne çıkan ihtiyaçlar: Hızlı manevra kabiliyeti, esneklik ve sürdürülebilirlik. Bunu sağlayabilmek için filonuzu çok iyi analiz etmeli ve bugüne dek belki de karar vermeden önce sorulmayan büyük sorular sormalısınız.”

Okşan Öztürk ve Oytun Gül Malkoç filo yönetiminde fark yaratan bu soruları şu başlıklarda özetliyor:  

  • Farklı ödeme planları ile kiralama yapılabilir mi? Bu sözleşmelerde dikkat edilecek noktalar neler?
  • Filonuzda gerçekten de bu kadar araca ihtiyaç var mı?
  • Kiralık araçların sayısını azaltıp satın almaya mı yönelinmeli?
  • Araç Paylaşımı(Car sharing) modeli ile verimlilik sağlamak  mümkün olabilir mi? 
  • Elektrikli araçlar ile tasarruf ve operasyonel kolaylık dengesini sağlamak mümkün mü? Türkiye’de elektrikli araçların filolara eklenmesinde ne gibi fırsatlar var?“
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