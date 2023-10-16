Fintech ve e-ticaret ekosisteminin paydaşları biraraya geldi

Oniki'nin yapay zeka destekli yenilikçi konsepti ile hayata geçirilen Fintech İstanbul B2B Connect Summit, İstanbul’da Selectum City Ataşehir’de gerçekleştirildi. Mastercard ana sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe fintech ve e-ticaret ekosisteminin paydaşları katıldı.

Etkinlik dünyasında yenilikçi bir konseptle tasarlanan, Mastercard ana sponsorluğunda ve ETİD, TÖDEB desteğiyle düzenlenen Fintech İstanbul B2B Connect Summit’e global düzeyde yoğun bir katılım oldu.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Fintech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı ve Oniki CEO’su Ziya Kızıltan’ın açılış konuşmalarını yaptığı etkinlik fintech ve e-ticaret ekosistemini bir araya getirerek katma değeri ve ticari potansiyeli yüksek iş birliklerinin doğmasına katkı sağladı.

Fintech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı, Fintech İstanbul’un 7 yıllık zaman yolculuğundan bahsedip, sektöre katkılarından bahsederek başladığı konuşmasını Fintech İstanbul B2B Connect Summit etkinliğinin amacını anlatarak sürdürdü. “Sektörde bir acı çeken, bir de bu acıya merhem olan iki taraf var ve biz burada bunları bir araya getirdik” diyen Yazıcı, “hiçbir KOBİ kendi yaptığı işte teknik açıdan başarısız olmaz, finans kısmı, nakit akışı sorunu başarısızlığı getirir” diyerek fintech çözümlerinin bu alana katkılarını vurguladı ve etkinliğe destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Fintech B2B Connect Summit Serisi Devam Edecek

Oniki Kurucu Ortağı ve CEO’su Ziya Kızıltan, Oniki’nin hikayesini anlatarak başladığı konuşmasını, “bugün katılımcılara parayla satın alamayacakları bir şey kazandıracağız, zaman” diyerek sürdürdü. Kızıltan etkinlik hakkında bilgi vererek devam ettiği konuşmasını etkinlik serisinin devam edeceği bilgilendirmesi ile sonlandırdı.

Etkinlikte ayrıca Mastercard Kıdemli Başkan Yardımcısı Marcus O’Toole, Sipay Genel Müdür Yardımcısı Cem Ergüven, United Payment Genel Müdürü Adem Aykın ve Tahsilat Ürünleri Kıdemli Direktörü Bülent Layık konuşmalarını yaptılar.

Fintech İstanbul B2B Connect Summit’te açılış konuşmacısı olarak yer alan Fintech İstanbul Stratejik Partneri Dr. Michael Salmony “B2B Innovations başlıklı konuşması ile büyük alkış alırken, Fintech İstanbul Yönetici Danışması – Stratejist Dr. Soner Canko ve Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin’in birlikte yaptığı “Kurumların Finansal Dönüşümü” konulu FireSide Chat izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Türkiye B2B Cenneti

Canko, Michael Salmony’nin sunumuna atıfta bulunarak “Fintech deyince aklımıza güzel uygulamalar, dijital cüzdanlar, POS’lar, kartlar geliyor, Michael bize buzdağının görünmeyen yüzünü anlattı, B2C ile ilgileniyorsunuz ama B2B’de muazzam bir fırsat var olduğunu hatırlattı. Gerçekten B2B olağanüstü bir hacim barındırıyor.” dedi. Elgin, “B2B dediğimizde KOBİ’lere iş yapmak ve büyük kurumlara iş yapmak var. Türkiye B2B cenneti; yaklaşık 4 milyon işletme var. Türkiye’de B2B bir iş yapmadığın sürece kalıcı olman çok zor.” diyerek başladığı sözlerini, B2B’nin önemini ve B2B ile büyümenin gücünü anlatarak sürdürdü. “Bir işletmesiniz ve finansta değilsiniz, fintechleri kullanarak finansal gelir elde etmeye başlayabilirsiniz” diyen Elgin, fintechler için kurumlara iş yapmak finansal olmayan kurumları finansa çekmek demek diyerek yeni bir konu başlığı açtı. Canko ise kurumların finansallaşması için çok büyük fırsat var ama bizlerin bunu daha iyi anlatmamız şart diyerek önemli bir konuyu vurguladı. Elgin, “Teknoloji satıyoruz deniliyor ama biz aslında vizyon satıyoruz, ‘al bak bu teknoloji ile bu vizyona gitmeli, böyle para kazanmalı, bu vizyona giderken de şöyle bir yolu yürümelisin’ diyerek bakış açısını değiştirecek, teknoloji satıcılığından danışmanlık satıcılığına geçmemiz gerekiyor.” diyerek sektörün önemli bir sorununa farklı bir bakış açısı önerisi ile sözlerini sürdürdü.

Elgin, ‘bankacıyla ihtiyacın olmadığında ilişki kurmalısın ki ihtiyacın olduğunda çözebilesin’ mantalitesinin yatırımcı ilişkisinde de geçerli olduğunun altını çizdi.

10.000’in Üzerinde Katma Değerli İş Birliği Odaklı Görüşme Yapıldı

Oniki tarafından geliştirilen yapay zeka destekli B2B matchmaking yapan hibrit konseptte gerçekleşen etkinliği fiziksel olarak 500’ün üzerinde, online olarak da 400’e yakın, toplamda 900’ün üzerinde katılımcı takip etti. Gerek fiziksel gerek çevrimiçi yapılan B2B eşleşme seansları ile dünyanın dört bir yanından katılımcılar ile 10 binin üzerinde katma değerli iş birliği odaklı görüşme yapıldı.



