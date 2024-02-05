Gayrimenkul sektörünün yatırım yıldızı “arsa” oldu

Geride bıraktığımız 2023 yılında gayrimenkul sektörünün yatırım yıldızı “arsa” olurken uzmanlar bu yükselişin 2024 yılında da devam edeceğini söylüyor.

Sürekli artan konut fiyatları, deprem gerçeği ve fazla nüfusun barınma ihtiyacı sonucu talep gören arsa piyasası için geliştirilen “Arsa Dünyası” projesi, gayrimenkul sektörünün yakından takip ettiği projelerin başında geliyor.

Türkiye’nin en önemli emlak platformlarından Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, ülkemizde geçen yıl arsa aramalarının yüzde 251 arttığına ve toplam gayrimenkul satışları içerisinde konut dışı gayrimenkul satışının payı rekor kırarak %62'ye ulaştığına işaret ederken “Arsa Dünyası” projesinin bu talebe karşılık vermek üzere geliştirildiğini belirtti.

Arsa almanın konut almaktan biraz daha teferruatlı bir işlem olduğuna dikkat çeken Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Bu sebeple yatırımcıların konu hakkında detaylı araştırmalar yapması ve ilgili belediyelerden bilgi talep etmeleri, arsa almak isteyenlerin yatırımlarını daha güvenli hale getirecektir” dedi.

Emlakjet’in yeni projesi “Arsa Dünyası”ndan bahseden İdikat, “Arsaya olan talebi öngördüğümüz için sitemizde bir “Arsa Dünyası” alanı oluşturduk. Kullanıcılarımız buradan rahatlıkla uzman görüşü alabilir ve ilgili mevzuatları inceleyebilirler. Önümüzdeki yıl itibariyle arsaya olan talebin daha da artacağını öngörüyoruz, bununla eş zamanlı olarak 2024 yılında bizlerin de bu alana yatırımları devam edecek” şeklinde açıklama yaptı.

“Arsa Dünyası” projesinin çalışma prensibini aktaran İdikat, “kullanıcılarımıza uygun arsaya ulaşımlarını kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz projede başlıca 4 hizmetimiz bulunuyor. “Arsa Uzmanı Bul” hizmetiyle kullanıcı aradığı bölge ve civarı için, emlak ofisleri ile görüşebilir, diledikleri bölgede emlak ofisi var mı yok mu görebilir ve iletişime geçebilir. “Arsa Bul” hizmetinde istenilen bölgede istenilen özellikleri seçerek kullanıcılar arsaları listeleyebilir. “Arsa Sat” hizmetinde arsa satmak isteyen kullanıcılar, uygulamalarımızı ve panelimizi kullanarak arsalarını satabilirler ya da uzman ofislerden destek alabilir. Endeksa hizmeti ile de aradıkları arsanın gerçek değerini öğrenip bölgedeki diğer arsalar için ortalama fiyat bilgisini alabilirler ” dedi.

“Arsa Dünyası” projesinin yatırımcıya en doğru arsayı bulmasında “kesin çözüm” sunduğuna işaret eden Tolga İdikat, “Arsa Dünyası’nın öncelikli amacı tıpkı ev arayan bir kişiye sunulan hizmet gibi arsa alacak kişiye de en doğru arsayı bulabilmesi için yardımcı olmak. Bunun için detaylı analizi ve bölgedeki trendleri ayrıntılı bir şekilde sunuyoruz. Sadece alıcı değil satıcı da bizim için aynı oranda değerli ve önemli. Satıcının arsasını hızlı şekilde satabilmek için alanında uzman gayrimenkul danışmanlarından destek almasını sağlıyoruz. İyi bir emlak danışmanının ev veya dükkan için verdiği hizmetin aynısını biz de arsa için sunuyoruz” dedi.

“Arsa Dünyası” projesini daha ulaşılabilir hale getirmek için yaptıkları çalışmaları da anlatan Tolga İdikat, “Bu hafta itibarıyla konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz reklam filmlerimizi yayınlamaya başladık. Yatırımcılarımızın geçmişte kaçırılan fırsatları ve arsa aramalarındaki iç görülerini göz önüne alarak hazırladığımız bu reklam filmleri ile Emlakjet“Arsa Dünyası”nı geniş kitlelere ve yatırımcılara duyurmayı hedefliyoruz. Reklam filmlerimizin ana mesajı olarak kullandığımız bu iç görülerle gayrimenkul yatırımcılarına arsa aramak için en doğru yerin Emlakjet olduğunu vurgulayarak bu konuda hızlı, kolay ve güvenilir hizmet sunacağımızı aktarıyoruz” dedi.