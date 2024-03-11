Gelecek Sun’da Genç Yetenek Programı başlıyor

Sun Tekstil’in, genç yeteneklerle geleceği dönüştürmek için çıktığı yolculuklardan biri olan Gelecek Sun’da Genç Yetenek Programı 6. kez başlıyor. Başvurular 19 Mart’a kadar devam edecek.

İzmirli Üniversitelileri unutulmaz bir yaz staj programı bekliyor. Sun Tekstil, üniversiteler, liseler, meslek eğitim kuruluşları ve öğrenci topluluklarıyla yaptığı işbirlikleriyle birlikte iş hayatına ilk adımını atacak gençlerin ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış staj programlarına devam ediyor. Programla öğrenci ve yeni mezunlara deneyim kazandırarak profesyonel hayata hazırlamak amaçlanıyor. Gelecek Sun’da Genç Yetenek Programı 6. kez başlıyor. Başvurular 19 Mart’a kadar devam edecek.

Tüm iş süreçlerinin merkezine "Hayallerimizi Tasarlayarak, Geliştirerek, Değer Vererek, Sevgiyle, En İyisini Yaparız" değerlerini konumlandıran Sun Tekstil, staj programlarını da aynı ilke ile ilerletiyor. Sun Tekstil bünyesinde her yıl 3 Yetenek Gelişim Programı gerçekleştiriyor. Staj programları süresince tüm katılımcıları gelişim parkurunda, “Değer Odaklı İletişim, Sevgi Zinciriyle Bağlı Ekipler, Geleceğe Bildirim, Sürdürülebilirlik Eğitimleri” ile de destekliyor.

Sürdürülebilirlik ve kişisel gelişim eğitimleri ile bir adım öne geçiren, oyunlar ve uygulamalar ile keyifli zaman geçirirken aynı zamanda mentor destekli proje sunumları ile fark yaratacak Gelecek Sun’da Genç Yetenek Programı için son başvuru tarihi 19 Mart.

Tekstil Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik ve Tasarım bölümlerinde 3. veya 4. sınıf öğrencileri ve dünyaya modayı, modaya geleceği sunarken yaratıcı fikirler ile en iyisini yapacağını düşünerek, üretim ve tekstil sektöründe farkını göstermek isteyen herkes Gelecek Sun programına başvurabiliyor.

Bugüne kadar 500 kişinin başvurduğu programda, katılan toplam stajyer sayısı 96, işe giren stajyerlerin sayısı ise 35. Başvuruların ardından değerlendirme açıklanma tarihi 08-12 Nisan 2024, staj ise 3 Temmuz - 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin: http://www.geleceksunda.com/







