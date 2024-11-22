GençBizzTech Projesi'ne başvurular açıldı

İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen GençBizzTech projesinin yeni dönem başvuruları başladı.

22.11.2024 15:50:330
Paylaş Tweet Paylaş
GençBizzTech Projesi'ne başvurular açıldı

13 Aralık’a kadar devam edecek başvurular kapsamında fen lisesi öğrencilerine bilim, teknoloji, finansal okuryazarlık ve girişimcilik odaklı çevrim içi eğitimler verilecek.

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın fen liselerinde eğitim gören öğrencilerin teknoloji ve bilim odaklı girişimler geliştirmelerine olanak tanımak amacıyla hayata geçirdiği GençBizzTech Projesi’nin yeni dönem başvuruları başladı.

Türkiye genelinde fen liselerinde öğrenim gören 13-18 yaş aralığındaki 150 bini aşkın öğrenci, Aralık ayında başlayacak projeye katılmak için, Genç Başarı Eğitim Vakfı web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan link üzerinden 13 Aralık’a kadar başvuru yapabilecek.

4 hafta süren eğitim

Öğrenci ekipleri 4 hafta süren ücretsiz eğitimlerin ardından geliştirdikleri iş modelleri üzerinden değerlendirilecek. Öğrencilerin GençBizzTech sayesinde elde edeceği kazanımlar, kişisel gelişimleri, akademik hayatları ve gelecekte iş dünyasındaki başarılarına katkı sağlaması açısından önem taşıyor.

Proje ödülleri

Proje sonunda başarılı olan öğrenciler, üniversite hayatına adım atmadan iş ve teknoloji dünyası liderlerinden mentorluk desteği alabilecek ve geliştirdikleri projeleri hayata geçirme fırsatı yakalayabilecekler. Birinci olacak takım ise Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali olan GEN-E Avrupa Girişimcilik Festivali’ne katılım hakkı kazanacak. Başvuru Formu: https://forms.gle/7ksnetZy19DQdYFL9

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“Olası fırsatlarda yatırım büyük olur”

“Olası fırsatlarda yatırım büyük olur”

Direnç noktası

Direnç noktası

“Çin’den çıkış dalgasından Türkiye faydalanmalı”

“Çin’den çıkış dalgasından Türkiye faydalanmalı”

Çıkış ne zaman?

Çıkış ne zaman?

“Daha çevik olmak için dönüşüyoruz”

“Daha çevik olmak için dönüşüyoruz”

Yerel yeteneğe global takip

Yerel yeteneğe global takip

Yorum Yaz