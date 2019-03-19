Genel müdür oldu, 514 bin liralık hisse aldı

Kaan Terzioğlu'nun yerine Turkcell Genel Müdürlük görevine 15 Mart itibariyle vekaleten atanan Murat Erkan dün gerçekleştirdiği hisse alım işlemiyle piyasaya Turkcell hisselerine güven mesajı verdi.



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan dün 13,54 TL fiyattan 38 bin adet Turkcell hissesi (Yaklaşık 514 bin lira) alım işlemi gerçekleştirdi. Erkan, daha önceki hisselerine ek olarak dün gerçekleştirdiği alım sonrasında şirketin toplam 60 bin adet hissesine sahip oldu.

Yapılan bu satın alma işlemiyle birlikte yeni Genel Müdür Murat Erkan’ın borsada sahip olduğu Turkcell hisselerinin piyasa değeri ise yaklaşık 798 bin 600 TL’ye ulaşmış oldu.



Murat Erkan 2008 yılından beri Turkcell Grup bünyesinde çalışıyor. 2008 ve 2015 yılları arasında Turkcell Superonline’da Genel Müdürü olarak görev yapan Erkan, son 3 yıldır da Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.