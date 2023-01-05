Girişim sermayesi şirketi Manivela Ventures faaliyetlerine başladı

Avrupa'nın 5'inci büyük startup pazarı konumuna yükselen Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek adına kolları sıvayan girişim sermayesi şirketi Manivela Ventures, startup’ların tüm pazarlama faaliyetlerine odaklanan yenilikçi bir oluşum.

Manivela Ventures’ın, Türkiye’de iletişim ve pazarlama yatırımını ön plana alan ilk girişim sermayesi şirketi olduğunu anlatan Manivela Ventures Yatırım Komitesi Sözcüsü Dr. Cem Duran, “Günümüzde startup’lar geliştirdikleri teknolojilere odaklanırken çoğu zaman pazarlamayı göz ardı ediyor ve bu sebeple de çoğu zaman başarısız oluyorlar. Manivela Ventures olarak startup’ların bu ihtiyaçlarını önceleyen bir yapıyız. 2004 yılından bu yana medya satın alma başta olmak üzere iletişim yatırımları ve pazarlama yönetimi konusunda çok başarılı işlere imza atan grup şirketimiz Speed Medya’nın sektörel tecrübesi ve Manivela Ventures’ın finansal gücü ve uzmanlığını birleştirdik” dedi.

Öncelik kimlerde olacak?

Bu model ile girişimcilerin projelerine odaklanmaları için özel bir alan ve kaynak oluşturduklarını anlatan Duran, “Reklam ve tanıtım startup’ların çok aşina olmadığı bir dünya. Biz onların bu yolda doğru adımlarla ilerlemelerine imkan sağlayacağız. Ayrıca onlara kurumsallaşma yolunda güçlü bir mentorluk desteği de sunuyoruz. Reklam desteği ile büyüme potansiyeli olan startup’lar önceliğimiz. Çünkü bu aşamadaki startup’larla ayakları yere basan kazan-kazan modeli geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bununla birlikte bu odak dışındaki değerli fikirlere de her zaman kapımız açık. Elbette tüm bu desteklerin yanı sıra finansal yatırıma ihtiyacı olan girişimler için yeterli miktarda finansal kaynak da ayırdık, ihtiyaç durumunda bunu da kullanacağız” dedi.

Dr. Cem Duran: “Yatırım yaptığımız startup’ın pazarlama yönetimini üstleniyoruz; ayrıca girişimcilere kurumsallaşma, finans ve insan kaynakları konusunda faydalar sağlayacak bir danışmanlık da vereceğiz. Sahip olduğumuz tecrübe ve network sayesinde finans yönetimi ve kalifiye personelin istihdamı konularında mentorluk desteğimiz olacak. Özellikle tecrübeli personeli yeni yapılarda istihdam etmek çok zor bir süreç. Yetkin kişiler, çıkış projelerinde çalışmayı kabul etmeden önce bazı güvencelere ihtiyaç duyuyor. Biz bu gibi soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına onların yanında olacağız” dedi.

Fon miktarı nasıl belirlenecek?

Projeleri seçerken ilk dikkat ettikleri noktanın girişimi hayata geçiren ekip olduğuna vurgu yapan Duran, “Ekip çok önemli bir unsur. Kişilerdeki girişimci ruha önem veriyoruz. Sonrasında ise fikir geliyor. Yatırım yapacağımız projeleri seçerken, güncel ihtiyaçlara dijital çözümler sunan fikirlere öncelik veriyoruz. Döngüsel ekonomi; özellikle ikinci el sektörü ve paylaşım ekonomisi üzerinde duruyoruz. Bu alanda elektronik ve hazır giyim ön plana çıkan sektörler. Bunların yanı sıra sağlık sektöründeki startup’lar da bir diğer önceliğimiz” dedi.

Yatırım yapmadan önce fikre olduğu kadar pazar büyüklüğü ve dinamiklerine de dikkat ettiklerini anlatan Duran, “Web sitesi ve Manivela Ventures ekosistemi üzerinden gelen yatırım başvuruları Manivela yatırım kriterlerine uygunluğu dikkate alınarak ön elemeye tabii tutuluyor. Bu aşamayı geçen adaylar teknik yeterlilik değerlendirmesi için ilgili uzman danışmanların incelemesine sunuluyor. Başarılı olan aday girişimler Yatırım Komitesi’nin değerlendirmesine sunuluyor. Şayet olumlu karşılanırsa ortaklık görüşmeleri başlatılıyor. Uzlaşılması durumunda yatırım yapılıyor” dedi.