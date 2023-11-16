Girişimci adayı kadınlara destek

Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

On binin üzerinde kadın girişimciye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Ahoras CEO’su Serkan Koçak, “Kadın girişimciliğini artırmak ve desteklemek için kadın girişimci ekosistemi kuruyoruz. Ekosistemin ilk etkinliğini Mart 2024’de Türkiye Yardım Sevenler Derneği ile birlikte özellikle kadın girişimcilerin katılımının sağlanacağı bir ‘E-ticaret Zirvesi’ düzenleyerek başlayacağız” diyor.

Serkan Koçak, profesyonel iş hayatından sosyal girişimciliğe geçiş yapan bir isim. Son 6 yıldır bir teknoloji şirketinde genel müdürlük görevi yürüttükten sonra kendi deyimiyle ‘ruhuna iyi gelecek bir deneyim’ yaşama isteğiyle Ahoras’ı kuruyor. Ahoras’ın önceliğinin sosyal sorumluluk projeleri üretmek olduğunu belirten Koçak, “Ahoras İspanyolca’da ‘şimdi’ demek. Bence ‘şimdi’ çok değerli bir kelime. Hayatımız ertelemeyle akıp giderken, zamanın önemini malesef çok geç anlıyoruz. Artık ‘şimdi’nin gücünü, her sabah kalktığımda şirketim sayesinde hatırlıyorum” diyor.

YELKENLİSİNİ SATIP SERMAYE YAPTI

Son iki yıldır bu projeyi hayata geçirmeyi istediğini ancak profesyonel olarak çalıştığı işten ayrılıp sosyal sorumluluk işlerine geçmenin çok fazla ‘cesaret’ gerektirdiğini dile getiren Koçak, “İş hayatındaki somut ve sürekli artan hedeflerden ruhumun beslenmediğini ve zamanın akıp geçtiğini fark ediyordum. Zihnim ve ruhum adeta savaş veriyordu. Sonunda ruhum baskın çıktı ve Ahoras'ı kurdum. Ruhum o kadar baskın çıktı ki, şirkete gerekli sermaye için, yelkenlimi satarak başladım. İşin en güzel kısmı da, bu vesileyle bir şeylere sahip olarak aslında hayatımızda ne kadar büyük yükler taşıdığımızın da dersini almış oldum” diye anlatıyor hikayesini…

‘RÜZGAR GÜLÜ’ TEMALI PROJE

Projenin ön hazırlıklarına Haziran 2023’te başlanıyor. İlk duyusu ise 23 Ekim’de yapılıyor. Kısa sürede büyük bir beğeni topladıklarından bahseden Koçak, ‘Rüzgar gülü’ temalı projelerinin birden fazla hedefi olduğunu vurguluyor. Projenin ana hedefi, kadın girişimciliğini desteklemek ve arttırmak amaçlı ‘Kadın Girişimci Ekosistemi’ oluşturmak olduğunu vurgulayan Koçak, “Bu ekosisteme, kadın girişimcilerin fikirleri ile ahoras.co üzerinden katılmalarıyla birlikte, ekosistem içinden yeni projelerin ve iş kollarının ortaya çıkmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, yatırımcılar ile girişimcileri buluşturmayı planlıyoruz. Özetle; hedefimiz, STK'lar ve kadın girişimciler ile kurumsal firmaların da yer alacağı bir oluşumu sosyal sorumluluğa ve kadın girişimci ekosistemine dönüştürmek” diye anlatıyor.

ONBİN KADIN GİRİŞİMCİ HEDEFLENİYOR

Kadın girişimciler, fikirlerini olgunlaştırma aşamasındayken, gelecekteki iş yaşamlarına ve fikirlerini hayata geçirmeye destek olmak amaçlı çeşitli eğitimler de alacaklar. Kadın girişimcilerin katılımının sağlanacağı ‘E-ticaret Zirvesi’’nde özellikle e-ticaret alanında hizmet veren firmaların katılımları ile zirvenin eğitici ve girişimcilere ilham vermesi öncelikleri olacak. Proje süresince 10 binin üzerinde kadın girişimciye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Koçak, “Proje süresince, özel sektörde; finans, lojistik, teknoloji ve e-ticaret altyapısı sunan firmalar, belediyeler ve kamu ile iş birliklerimiz olacak. Kademeli şekilde görüşmelerimiz başladı. Özellikle Mart 2024’de gerçekleştireceğimiz ‘E-Ticaret Zirvesi’ni Türkiye Yardım Sevenler Derneği Genel Merkez ve Bakırköy Şube işbirliği ile gerçekleştirerek elde edilecek gelirin dernek aracılığı ile kadın girişimci ekosisteminde kullanılmasını planlıyoruz” diye anlatıyor.

YATIRIMCILARLA BİRARAYA GELECEKLER

Ahoras’ın hedefi, kadın girişimci ekosisteminin; dernekler, üniversiteler, kurumsal firmalar ve kamunun destekleri ile organik bir şekilde büyümesi ve kendi içinde fikirlerin girişimlere d��nüşmesi. Ek fayda olarak, bu girişimlerin yurt içi ve yurt dışından gelecek yatırımlarla büyümelerini sağlamak.

Kadın girişimcileri cesaretlendirmeyi amaçlayan Ahoras, zihinlerinde dolaşan ‘Nasıl olacak?’, ‘Yapabilir miyim?’, ‘Ya olmazsa’ gibi soruların ve sabote eden düşüncelerin kaybolmasını sağlamayı hedefliyor.

Bunun için girişimci adaylarını çeşitli eğitimlere ve seminerlere davet edeceklerini belirten Koçak, “Ahoras.co üzerinden fikrini söyleyerek kayıt olan tüm kadınlara; sunum teknikleri, iş planı hazırlama, girişimcilik, finans, satış-pazarlama, bulut teknolojileri gibi eğitimler vereceğiz. 2024 yılında düzenlemeyi planladığımız ‘E-Ticaret Zirvesi’nde; tüm adayların girişimciler, yatırımcılar ve yöneticilerle buluşmalarını ve bilgi alışverişi yapmalarını sağlayacağız. Proje sürecinin sonuna doğru, fikirlerin sunumlara dönüşümü ile birlikte adayları yatırımcılarla bir araya getireceğiz” diye anlatıyor.

KİMLER KATILABİLİR?

*Kadın girişimci ekosistemine ise; 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan her kadın katılabilir.

*Proje kapsamında; eğitim gibi koşulları bulunmuyor. Amacımız herkese ulaşmak. Projeye; ev hanımlarını ya da hali hazırda girişimi olanları, üniversite son sınıf öğrencilerini, beyaz veya mavi yaka çalışanları ya da tarım alanında olanları, kısacası tüm kadınlar davet ediliyor.