Berk Uçuran Çiller, ağabeyi Mert Uçuran Çiller ile geçen yıl kurduğu Suoz Enerji ile güneş enerjisi sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Kocaeli’nde güneş enerjisi paneli üretimi tesisi kuran şirketin hedefinde üretim kapasitesini orta vadede 500 megavat (MW), daha uzun vadede 800 ila 1000 MW’a çıkarmak var. Yatırım hedeflerini dün düzenledikleri basın toplantısı ile açıklayan Berk Uçuran Çiller, coğrafi konumu dolayısıyla oldukça yüksek ışıma değerlerine sahip olan Türkiye’de güneş enerjisine yönelik tüm alanlarda yapacakları yatırımlarla 2020’de 350 milyon dolar ciro hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’nin büyümesinin anahtarını güneş enerjisinde gördüklerini ve bu vizyon çerçevesinde yatırımlarını gerçekleştirerek kısa vadede fabrika yatırımlarından GES projelerine kadar tüm alanlarda sektörün öncüsü olmayı hedeflediklerini kaydeden Çiller, “Yenilenebilir enerjiyi Türkiye ekonomisinde çok önemli bir konumda görüyoruz. Güneş enerjisi sektörü için çok doğru bir yatırım merkezi olan Türkiye’yi bu alanda yapacağımız çalışmalarla güneş enerjisinden maksimum faydalanan ülkeler arasında en üst noktalara taşımayı hedefliyoruz. Tüm gelecek projeksiyonlarımızı bu alanda üretim, istihdam ve ihracat gücünü artırmaya yönelik planladık” dedi. Çiller, güneş enerjisi sektörüne girmelerinin 5 yıl önce Aydın bölgesindeki gayrimenkulleri değerlendirmek için girdikleri arayış sayesinde olduğunu anlatarak, “Gayrimenkulde olan yatırımlarımızdan yavaş yavaş çıkıp solar sektörüne sermayemizi getirmeye başladık. Solar sektörü benim 7/24’üm ve bunu değiştirmeyi planlamıyorum. Büyümeyi tamamen solar sektöründe görüyoruz” şeklinde konuştu.

ÜRETİMİ TAŞIYACAK

Suoz Enerji, bugün yılda ortalama 1 milyon adet güneş paneline üretim kapasitesine sahip. Bu da yıllık 320 MW’lık üretim kapasitesine tekabül ediyor. Suoz Enerji COO’su Muzaffer Erdal Kılıç, yurtdışındaki iştiraklerle birlikte 10 yıllık hedeflerinin 400 milyon dolarlık yatırım ve güneş paneli üretiminde yıllık 800 ila 1000 MW üretim kapasitesine ulaşmak olduğunu söyledi. Yunanistan’da 8 yıl önce kurulan bir hücre ve panel üretimi fabrikasını satın aldıklarını belirten Kılıç, “Kısa vadedeki hedefimiz Yunanistan’daki güneş paneli ve hücresi üretim hattını Kocaeli fabrikamıza taşıyarak Türkiye’nin bu alandaki ilk fabrikasının kurulumunu gerçekleştirmek” şeklinde konuştu.