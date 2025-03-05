Hayat Kimya'da üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre; ev bakım, bebek bakım, kadın kişisel bakım, kişisel sağlık, evcil hayvan bakım ve temizlik kağıtları kategorilerinde Bingo, Molped, Molfix, Papia, Familia gibi 16 güçlü markası ile 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren Hayat Kimya’da gerçekleşen üst düzey atamayla, şirketin yeni Türkiye Genel Müdürü Çetin Murat oldu. 20 yıllık deneyimiyle farklı pazarlarda önemli sorumluluklar üstlenen Murat, 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü olarak şirketin Türkiye pazarındaki stratejilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik etmeye başlayacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Çetin Murat, kariyerine Ülker’de başladı. Ülker’de geçirdiği 7 yıl boyunca ihracat ve satış alanında hem ulusal hem de global çeşitli görevlerde yer alan Murat, 2013 yılında Bulgaristan Ülke Müdürü olarak Hayat Kimya’ya transfer oldu. 2015-2017 yılları arasında Hayat Kimya Rusya Satış Direktörü, 2017-2020 yılları arasında Hayat Kimya Rusya Genel Müdürü, 2020-2025 yılları arasında ise Hayat Kimya Vietnam Genel Müdürü olarak şirketin farklı pazarlardaki operasyonlarına liderlik etti. Murat, 3 Mart 2025 tarihinden itibaren Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü olarak göreve başladı.