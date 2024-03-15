Helmann, tüm faaliyetlerini holding çatısı altında topladı

Helmann, şirket içi süreçlerin daha kurumsal, hızlı ve şeffaf şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla tüm yatırımlarını ve faaliyetlerini holding çatısı altında topladı.

Helmann, ülke ekonomisine sağladığı katma değeri artırmak ve şirket içi süreçlerin daha kurumsal, hızlı ve şeffaf şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla tüm yatırımlarını ve faaliyetlerini holding çatısı altında topladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, konut, ticari gayrimenkul ve arsa üretiminin yanı sıra son olarak kentsel dönüşümde faaliyet göstermeye başlayan Helmann, gayrimenkul alanında geliştirdiği çevreci ve kaliteli projelerle yerli ve yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Ankara ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde gayrimenkul projeleri hayata geçiren, doğaya ve insana saygılı konut üretmeyi öncelik olarak benimseyen şirket, yatırımlarını genişletiyor.

Afyonkarahisar'da hayata geçirilen ve içerisinde arsa, konut, otel ve AVM gibi yatırımların bulunduğu projesinde işletici olarak da yer alacak Helmann, son olarak Antalya Havalimanı'nın bitişiğinde yeni bir konut projesi hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Helmann, tüm bu alanlardaki yatırımlarını ve faaliyetlerini ülke ekonomisine sağladığı katma değeri artırmak ve şirket içi süreçlerin daha kurumsal, hızlı ve şeffaf şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla holding çatısı altında topladı.

Şirket, bundan sonra faaliyetlerini Helmann Holding olarak yürütecek.

'Daha hızlı, rekabetçi ve kurumsal olmak adına önemli bir adım'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, 20 yılı aşkın süredir profesyonel bir ekiple Türkiye'nin farklı illerinde ve Almanya'da konut, ticari gayrimenkul ve arsa projeleri geliştirdiklerini belirterek, turizm alanları ve otel yapımı konusunda da faaliyetlerinin bulunduğunu bildirdi.

Uzun dönemdir gayrimenkul projeleri geliştirdiklerini anımsatan Özgün, şunları kaydetti:

'Konut, ticari gayrimenkul ve arsa üretiminin yanı sıra kentsel dönüşüm faaliyetlerimizi de başlatmıştık. Son olarak kendi geliştirdiğimiz gayrimenkul projelerimizde yer alan ticari üniteler ile otel, AVM ve akaryakıt istasyonu gibi yatırımları işletmeye de karar verdik. Tüm bu hizmetlerimizi tek çatı altında toplamak amacıyla holding olmaya karar verdik. Organizasyonu daha kolay yürütmek, daha hızlı aksiyon ve karar almak önemli olan bu adımımız, daha rekabetçi ve kurumsal olmamızı sağlayacak. Projelerimizdeki memnuniyet ortalaması zaten sektörün çok üzerindeydi. Bu adımımızla söz konusu oranın daha da yükseleceğini, üretkenliğimizin daha da artacağını, çalışanlarımızın motivasyonunun daha da artacağını düşünüyoruz.'

Selman Özgün, holding çatısı altında Türkiye'deki ve yurt dışındaki faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değeri artırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini anlattı.