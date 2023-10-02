Hepsiburada CEO'su, 2023 Heroes Kadın Liderler listesine seçildi

Gökçetekin, iş dünyasında kadınları destekleyen ve iş yerinde cinsiyet eşitliğine yönelik değişimi teşvik eden çalışmaları dolayısıyla 2023 Küresel 100 Kadın Lider listesine dahil edildi.

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, şirket içinde ve dışında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda çalışmalar yürüten ve öncülük eden uluslararası kadın liderlerin yer aldığı 2023 Heroes Rol Model Listesi'ne (Heroes Role Model List) seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş dünyasında çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen İngiltere merkezli küresel bir ağ olan INvolve tarafından oluşturulan ve YouTube tarafından desteklenen 2023 Heroes Kadın Yöneticiler Rol Model Listesi'nde dünya çapındaki küresel şirketlerin üst düzey pozisyonlarında yer alan 100 kadın yöneticiye yer veriliyor.

Organizasyonun Nilhan Onal Gökçetekin'i tanıttığı yazıda, Gökçetekin'in iş dünyasında çeşitliliği savunan, yenilikçi bir lider olduğu belirtilirken, 25 yılı aşan kariyeri boyunca cinsiyet eşitliğini ve kadın girişimciliğini desteklediği hatırlatıldı ve Hepsiburada bünyesinde ve e-ticaret ekosistemi içinde kadınları güçlendirmeye yönelik öncü girişimlere liderlik ettiği aktarıldı.

Tanıtım yazısında ayrıca Gökçetekin'in Hepsiburada bünyesinde çalışan kadınların kariyer gelişimlerini teşvik eden Hepsinspire platformunu kurduğu ve şirket bünyesinde kadın yönetici sayısını artırarak kurum içinde dengeli bir hiyerarşi oluşturmayı hedeflediği belirtildi, deprem bölgesindeki kadın girişimci ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına da dikkat çekildi.

Listede yer alan isimler arasında, S&P Global Ratings Başkanı Martina Cheung, BNY Mellon Investment Management Küresel Başkanı Hanneke Smits, JP Morgan Başkan Yardımcısı Efe Ukala, Mastercard Kıdemli Başkan Yardımcısı Stefany Bello da bulunuyor.

Nilhan Onal Gökçetekin'in yanı sıra listede yer verilen iki Türk kadın yönetici ise Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Üst Yöneticisi Serpil Timuray ile Boeing Türkiye CEO'su Ayşem Sargın oldu.

"Kadınların güçlendirilmesini ve desteklenmesini en temel ilke olarak kabul ettik"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlere yer verilen Nilhan Onal Gökçetekin, Hepsiburada olarak her alanda kadınların güçlendirilmesini ve girişimciliklerinin desteklenmesini en temel ilke olarak kabul ettiklerini bildirdi.

Kadın çalışan oranının yüzde 50 civarında olduğunu kaydeden Gökçetekin, şu açıklamalarda bulundu:

"Kadın yöneticilerimizin oranını ise yüzde 40'a çıkardık ve bunu daha da artırmayı hedefliyoruz. Verdiğimiz desteklerle bugüne dek 45 bin girişimci kadının e-ticaret kanalıyla dijital ekonominin bir parçası haline gelmesini sağladık. Deprem bölgesine yönelik yaptığımız çalışmalarla da kadın girişimcilerin yanında olacağımıza ve işlerini büyüteceğimize söz verdik. Tüm bu çalışmalarda kadın çalışanlarımız bizim en büyük destekçimiz. Bu listede yer almama vesile olan çalışmalar konusundaki desteklerinden ötürü Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan'a ve aynı çatı altında birlikte çalıştığım tüm kadın ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kadın gücüyle dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için mücadeleye devam edeceğiz."