"Her Teknisyene bir Stajyer" projesi başlıyor

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Her Teknisyene bir Stajyer" projesiyle, odaya kayıtlı üye işyerleri stajyer çalıştırabilecekler.

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Her Teknisyene bir Stajyer" sloganıyla "Usta Öğreticilik Belgesi" olan odaya kayıtlı üye işyerleri stajyer çalıştırabilecekler. Bu iş birliği ile yetişmiş iş gücü kendi mesleğinin detaylarını uygulama fırsatı bulurken, üye işyerleri de nitelikli çalışanlara destek olacak.

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali, iş birliği hakkında şunları söyledi: "Her Teknisyene Bir Stajyer” çalışması kapsamında öğrencilerin mesleği öğrenmeleri ve gelecekte meslek sahibi olmaları için, bizlerin onlara samimi, sıcak ve sevecen yaklaşım sergilememizin önemine inanıyoruz. Üye işyerlerimizin programa dahil olabilmesi için İl Millî Eğitim Müdürlüğü onaylı “Usta Öğreticilik Belgesi” olan üye iş yerlerimizin bilgi birikimleri ile stajyerlere rehberlik edecekler. Stajyer öğrencinin sigorta, ücret ödemeleri de devlet tarafından da destekleniyor” dedi.

Usta Öğreticilik Kursu (İş Pedagojisi Eğitimi) Usta Öğretici Kursuna Ustalık Belgesi Sahipleri, İş Yeri Açma Belgesi Sahipleri veya en az ön lisans seviyesinde mesleki eğitim almış olan adaylar katılabilir. Başvurular mesleki eğitim merkezlerine yapılır. Kurs süresi 40 saattir. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar Usta Öğretici Belgesi almaya hak kazanırlar.

Usta Öğreticilik Belgesi alanlar yanlarında çırak öğrenci çalıştırma hakkı ve Halk Eğitim Merkezleri kurs başvurusu sırasında ek bir puan alırlar. Kurs, mesleki eğitim merkezleri tarafından yüz yüze veya online olarak verilir. Online eğitimi tercih eden adayların eğitimleri EBA Sistemi üzerinden verilmektedir. Uzaktan eğitimi tercih eden adaylar sistemde bulunan tüm eğitim videolarını izlemek zorundadır. Yüz yüze eğitimi tercih eden adayların eğitimleri mesleki eğitim merkezlerinde verilir. Sınavlar e-sınav merkezlerinde yapılır. Kurs kayıtları yıl boyunca alınmaktadır.

Program çerçevesinde "Usta Öğreticilik Belgesi" almak isteyen işyerleri, odaya başvurularını yaptıktan sonra ilçe tercihlerini belirleyerek formlarını teslim etmeleri halinde, sınav tarihleri kendilerine SMS ile bildiriliyor.