Hüseyin Arslan'a “Yaşam Boyu Başarı” ödülü

AGT Food and Ingredients şirketinin kurucusu Hüseyin Arslan, Dünya Bakliyat Konfederasyonu tarafından “Yaşam Boyu Başarı” ödülünü kazandı.

3.12.2024 15:34:490
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Hüseyin Arslan'a “Yaşam Boyu Başarı” ödülü

AGT Food and Ingredients’ın kurucusu ve Dünya Bakliyat Konfederasyonu 10.başkanı ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Arslan, Dünya Bakliyat Konfederasyonu tarafından sektöre katkılarından dolayı “Ömür Boyu Başarı” ödülüne layık görüldü. Arslan, insanlığın geleceği için kritik öneme sahip olan bakliyatların gelecekte oynayacağı rolü vurgulamaya yönelik yaptığı çalışmalarla 10 Şubat’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Dünya Bakliyat Günü” ilan edilmesini sağlamıştı.

Dünya Bakliyat Konfederasyonu’nun (GPC) “Ömür Boyu Başarı” ödülü, dünya çapında bakliyat tüketimini ve üretimini artırmaya kendini adamış endüstri üyelerine veriliyor. GPC Başkanı Vijay Iyengar, “Hüseyin Arslan’ı onurlandırmaktan gurur duyuyoruz. Kendisi bakliyat endüstrisine büyük katkılarda bulundu ve hala aynı kararlılık ve motivasyonla çalışmaya devam ediyor. Sektörümüz onun yıllarca süren özverisi ve sıkı çalışması olmadan bu durumda olmazdı” dedi.

Mercimek değirmenciliği yapan bir babanın altı çocuğundan biri olan Hüseyin Arslan, küçük yaşlardan itibaren babasıyla çalışarak, bakliyatla ilgili bütün incelikleri öğrendi. 1980’li yıllarda kardeşleri ile birlikte baba mesleği olan bakliyat işleme işini dünyaya açarak, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Kanada ve Avustralya’da tesislerin kurulmasına ön ayak oldu. “Üreticiden Tüketiciye’’ prensibi ile çalışan AGT Food and Ingredients, üreticilerden satın aldığı bakliyat ve özellikli diğer ürünleri işleyerek 85 ülkeye ihraç ediyor.

Yurtdışında halka açılan ilk bakliyat şirketinin sahibi

İlk yurtdışı yatırımını 2001 yılında Kanada’da Saskcan Pulse şirketini kurarak gerçekleştiren Hüseyin Arslan, 2011 yılına kadar Kanada, Amerika, Avustralya, İngiltere, Çin ve Güney Afrika’da toplam 21 tesisi bünyesine kattı. Türkiye ve yurtdışında bulunan tüm yatırımlarını Kanada merkezli kurduğu AGT Food and Ingredients adı altında toplayan Arslan, şirketi Kanada’da ve Amerika’da borsaya açarak kurumsallaşmasını sağladı. Böylece, AGT Food and Ingredients yurtdışında borsaya açılan ilk bakliyat şirketi oldu.

Yıllık 5 milyon ton bakliyat işleme kapasitesine sahip olan AGT Food and Ingredients, kırmızı iç mercimek, futbol tipi tümtane kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut, bezelye ve fasulye gibi ürünleri işleyerek tüketime hazır hale getiriyor.

Türkiye’de ilk defa mercimeği kırmadan soyma işlemini gerçekleştiren şirket, bu türe futbol mercimek adını koyarak literatüre de kazandırdı. Bugün dünya genelinde kırılmamış mercimek siparişi AGT Food and Ingredients üzerinde tescilli olan “futbol mercimek” adıyla veriliyor.

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