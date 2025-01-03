IC Holding: "Karbon emisyonunu yüzde 27 azaltacağız"

IC Holding, sürdürülebilirliği gelişim stratejisinin merkezine alan yaklaşımı doğrultusunda, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri derlediği 2023 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve hem çevresel hem de sosyal verileri bağımsız denetimden geçen 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, IC Holding’in inşaat, enerji, turizm, altyapı, sanayi ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren 12 grup şirketi ve 2 projenin sürdürülebilirlikle ilgili iyi uygulama örnekleri, gelecek planları ve katıldığı inisiyatifler ile stratejilerini içeriyor. Rapor, Grubun 1969 yılından bu yana sürdürdüğü faaliyetleri sonucu yurt içinde ve dışında taahhütlerini ve hedeflerini ortaya koyuyor.

IC Holding CEO’su Çaka: “Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı güçlendireceğiz”

IC Holding CEO’su Can Çaka, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu’na ilişkin yaptığı değerlendirmede, “IC Holding olarak, iş faaliyetlerimizi ve iş ilişkilerimizi sürdürürken, toplum ve çevre üzerinde pozitif etki yaratacak şekilde büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Türkiye’de ve dünyada gelişime ihtiyaç duyulan alanlarda sorumluluk üstleniyor, elimizi taşın altına koyuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda gelişimi destekleyerek, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir dünya bırakmaya odaklanıyoruz. Bu nedenle ikinci sürdürülebilirlik raporumuzu ‘Gelişimin Etkisi’ teması altında yayımladık. İlk raporda, 2030 yılına doğru kısa-orta-uzun vadeli hedeflerimizi açıklamıştık. Bu rapor, sürdürülebilirlik yolculuğumuzda kaydettiğimiz ilerlemeyi ve üzerine eklediğimiz yeni projeleri içeriyor. Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızla iş birliği yaparak daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Bunun için şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelen sürdürülebilirlik anlayışını daha güçlü şekilde ileriye taşımakta kararlıyız. Bu alandaki çabalarımızla hem çevresel etkilerimizi azaltmayı hem de uzun vadeli başarı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

2030 yılında karbon emisyonunu, temel yıl olarak alınan 2022’ye göre yüzde 27 azaltmayı hedefleyen holdingin "2023 Sürdürülebilirlik Raporu"ndan öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

*Bugüne kadar 350 milyon TL’lik kurumsal sorumluluk yatırımıyla topluma değer yaratıldı.

*İbrahim Çeçen Vakfı aracılığıyla 16 binin üzerinde öğrenciye burs desteği sağlandı.

*Daha adil bir dünya yaratmak için DENK Yaşam Akademisi ile çalışanlara cinsiyet eşitliği eğitimleri verildi.

*‘Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi’ kapsamında 2021-2023 yılları arasında yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla 15 bin direkte kuşkonmaz montajı, 6 bin 759 direkte iletken izolasyonu ve 5 bin 450 direkte izolatör izolasyonu kurarak, ekosistemin korunmasına destek verildi.

* ICA’nın Çevresel Ürün Beyanı’na sahip olan Atık Lastiklerden Ses Bariyeri Üretimi Projesi ile yaklaşık 400 ton atık lastik geri dönüştürüldü; projeyle 8,51 ton karbon salımı önlenirken, 213.000 m³ suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

*Enerjide yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında TREYSAN’ın çatı GES panelleri ile toplam 1,14GW elektrik üretildi, 657,93 ton standart kömür tasarrufu sağlandı. 781,29 t karbon salımı önlendi.

*6 Şubat depreminin ardından ‘Yaşam için beraberiz’ mottosuyla bölgeye acil yardım ulaştırılırken, 6.859 IC çalışanı çok zor şartlarda arama kurtarma çalışmalarına destek oldu. Hatay İskenderun’da 1.500 kişinin barınabileceği kapasitede İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanı kuruldu. Alan içinde tüm ihtiyaçları ve donanımı IC Holding çalışanlarının gönülden katkısıyla karşılanan, 4 sınıflı ve 120 çocuk kapasiteli bir anaokulu inşa edildi. ‘Gelenekten Geleceğe’ meslek edindirme kurslarıyla kadınların güçlenmesi hedeflendi.

