İklimlendirme sektöründen ihracat atağı

Klima sistemleri, havalandırma, yalıtım elemanları, tesisat ekipmanları ile ısıtma ve soğutma sistemlerini kapsayan iklimlendirme sektörü, 2019 yılında 5,5 milyar dolar ihracat hedefiyle ihracatta yeni pazarlarla yöneldi. 2 – 5 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek ISK-SODEX 2019, bu yıl da iklimlendirme sektörüne ihracatta yeni kapılar aralayacak. Dünyanın lider fuar organizasyon firmalarından Deutsche Messe’nin Türkiye ofisi Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından ISKAV, DOSİDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB işbirliğiyle gerçekleştirilen ISK-SODEX 2019’da bu yıl, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Hollanda, İtalya, Güney Kore, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, İspanya, İran, Rusya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Tayvan ve Japonya gibi ülkelerden de katılımcılar yer alıyor.

Alım Heyeti kapsamında ISK-SODEX Fuarı İkili İş Görüşmeleri’ne tüm dünyadan HVAC&R sektör alıcıları katılacak. Ticaret Bakanlığı ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) desteği ile organize edilecek olan ISK-SODEX Fuarı kapsamındaki İkili İş Görüşmeleri 2 ve 3 Ekim tarihlerinde 13. Salon B2B Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye iklimlendirme sektörünün dış pazarlarda ciddi bir rekabet üstünlüğü elde ettiğini belirten Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, yatırımcıların Türkiye’ye gelme noktasında artık çok daha istekli olduklarını belirterek şunları söyledi;

“İklimlendirme sektörü Türkiye sanayinde önemli ihracat alanı ve her geçen yıl büyüme rakamlarıyla yeni rekorlar kırıyor. Sektörün son yıllarda AR-GE ağırlıklı ileri teknoloji ürünlere odaklanması özellikle dış pazarlarda rekabet üstünlüğü kazandırırken, bu yatırımlar yabancıların da dikkatini çekiyor. Türkiye iklimlendirme sektörünün önde gelen

üreticileri ile ticari işbirlikleri yapmak isteyen yabancı yatırımcıların sayısındaki artış hızla devam ediyor. Artan bu ilginin de etkisi ile sektör temsilcileriyle birlikte ISK-SODEX Fuarı hazırlık çalışmalarımız kapsamında, iklimlendirme sektörü ihracat hacminin yüksek olduğu pazarların yanı sıra, düşük hacimli yeni pazarlarda da ticaret hacmini pekiştirmeye yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Sektörün hedef pazarlarla ISK – SODEX’te bir araya gelmesi ve bu potansiyelini sergilemesi gerek Türkiye, gerekse Avrasya bölgesinde kendi alanında lider bir marka olan ISK – SODEX Fuarı için çok büyük önem taşıyor.”

Türkiye En Başarılı Kombi Ustasını Seçmeye Hazırlanıyor!

İklimlendirme sektörünü bir araya getirecek olan fuar, renkli etkinliklere de sahne olacak. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan "ISK-SODEX Ustalar Ligi 2019" yarışmasında doğru montaj, projeye uygunluk ve estetik kriterlerinde dereceye giren ilk üç kombi ustası “Türkiye’nin en iyi ustası” olarak ödüllendirilecek. Çayırova Boru, ECA Emas Makine, Georg Fischer Hakan Plastik ve Rothenberger sponsorluğunda düzenlenecek olan yarışmada, pratik uygulama etabı 13. Salon Ustalar Ligi Özel Alanı’nda fuar süresi boyunca gerçekleşecek.

ISK-SODEX Fuarı, katılımcılarını bir yandan yeni iş birlikleri için potansiyel müşterilerle bir araya getirirken, diğer yandan fuar süresince düzenlenecek forum ve konferanslarla 4 gün boyunca bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform oluşturacak. Fuar katılımcılarının marka bilinirliklerine önemli bir katkı sağlayan Forum Alanı, bu yıl da 11. Salon’da ISK-SODEX katılımcı ve ziyaretçileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Daikin, Aldağ, Siemens gibi katılımcılarımızın önemli gündemlerini paylaşacakları oturumlar, fuar katılımcı ve ziyaretçileri tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek. Ayrıca Karadeniz Salonu’nda düzenlenecek olan “Dernek Özel Oturumları” da sektörün geleceğine ışık tutacak.