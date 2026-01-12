İKSV'de önemli atama

2006-2018 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali Direktörü olarak görev yapan ve 2017 Eylül ayından bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak İKSV yönetiminde yer alan Yeşim Gürer Oymak, konuyla ilgili olarak: “Yirmi yıldır gururla parçası olduğum İKSV’de bu önemli görevi üstlenmek benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı. Bu görevi devralarak vakfın kültür-sanat alanındaki köklü mirasını geleceğe taşıyacak adımları ekip arkadaşlarımla birlikte atmak için büyük heyecan duyuyorum,” dedi.

Yeşim Gürer Oymak’ın Genel Müdürlük görevini devralmasıyla birlikte, 2002 yılından bu yana bu görevi yürüten ve 2021 yılından bu yana İKSV Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer alan Görgün Taner de İKSV Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak. Prof. Dr. Teoman Akünal, Zeynep Hamedi ve Görgün Taner’den oluşacak İKSV Yürütme Kurulu, Bülent Eczacıbaşı’nın başkanlığındaki İKSV Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek.

1983’ten bu yana İstanbul Kültür Sanat Vakfı ekibinde yer alan, 1994-2002 yılları arasında İstanbul Caz Festivali direktörlüğünü üstlenen İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, vakıf yönetimindeki yeni dönemle ilgili şunları söyledi:

“Uzun yıllardır birlikte çalıştığım değerli ekip arkadaşım Yeşim Gürer Oymak’ın İKSV Genel Müdürü olarak atanmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Sanatın farklı disiplinlerinde engin birikime sahip, kurum içinden yetişen, çalışkan ve vizyoner bir kültür yöneticisinin İKSV’nin bundan sonraki yolculuğuna liderlik edecek olması hepimiz için kıvanç vesilesi.”