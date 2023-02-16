'İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandırılmalı'

Son yıllarda kentsel dönüşüm projelerine yoğunlaşan ve bugüne kadar 300’e yakın konutu mülk sahiplerine teslim eden Zoom İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Cenap Modanlıoğlu, beklenen İstanbul depremi için dönüşümün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Tüm sektör paydaşlarını bilim adamlarını dinlemeye davet eden Modanlıoğlu, “Öncelik kira değil, kar değil, kat maliklerinden bazılarının farklı beklentileri değil, insan hayatı olmalı. Herkes işini doğru yapmalı” diyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizde yıkım etkisi gösteren deprem felaketi, birçok canın kaybına, özellikle bu bölgede ve Türkiye genelinde hayatın biranda değişmesine neden oldu.

Şiddetiyle, yarattığı yıkım ve can kayıpları ile olağanüstü boyuttaki bu deprem, olması beklenen yeni depremler konusunda da insanlarda büyük bir tedirginlik yaratmış durumda. Özellikle de bilim adamlarının sıkça dile getirerek uyarılarda bulundukları, beklenen İstanbul depremi öncesinde alınması gereken önlenmeler konusuna dikkat çekiliyor. İnşaat, gayrimenkul, proje geliştirme, kentsel dönüşüm, mimarlık, taahhüt, danışmanlık, mimari projelendirme ve tasarım alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteren Zoom İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Cenap Modanlıoğlu da İstanbul’da yapı denetimin hızlıca başlaması gerektiğine vurgu yapıyor.

Son yıllarda kentsel dönüşüm projelerine yoğunlaşan ve bugüne kadar 300’e yakın konutu mülk sahiplerine teslim eden şirketlerinin deprem yönetmeliği konusunda son derece titiz davrandığına dikkat çeken Modanlıoğlu, “Bu felaketin bir daha yaşanmaması için tüm önlemlerin alınması şart. Bir inşaat şirketi sahibi olarak tüm sektör paydaşlarımızı bilim adamlarını dinlemeye davet ediyoruz. Öncelik kira değil, kar değil, kat maliklerinden bazılarının farklı beklentileri değil, insan hayatı olmalı. Herkes işini doğru yapmalı” diyor.

10 İLÇEDE PROJE YÜRÜTÜYOR

Zoom İnşaat bugün İstanbul’daki 39 ilçenin 10’unda kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütüyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ‘Akıllı Şehirler ve Kentsel Dönüşüm’ programı kapsamında yapılan araştırmaların İstanbul nüfusunun yüzde 71’inin deprem bölgelerinde yaşadığını gösterdiğini vurgulayan Modanlıoğlu, şöyle devam ediyor: “Dolayısıyla önümüzdeki aylarda firmamıza yeni bölgeleri de katmayı hedefliyoruz. Faaliyetlerimize uluslararası standartlarda kurumsal yönetim müşteri memnuniyeti sürdürebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluk anlayışı ile yön veriyoruz. Her projede yenilikçi işlere imza atarak evrensel rekabet ilkeleri içinde kalıcı olmayı amaçlıyoruz.”

YENİ ÇÖZÜMLER BEKLENİYOR

Türkiye’de hatırlanacağı gibi ‘6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanun’ olarak başlayan yasal düzenleme çalışmaları; riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak ‘Yeni Yapılar Hakkında Kanun’ 16/05/2012 tarihinde yürürlüğe girmişti. O günden itibaren de özellikle İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları yoğunluk kazandı.

Ancak bu süre zarfında kentsel dönüşüm projelerinde müteahhitler olarak pek çok sorun yaşadıklarını da belirten Modanlıoğlu, “Arsa paylarının 2/3 çoğunluğu ile alınan kararda ve 1/3 azınlıktan yenilemeye rıza göstermeyenlere ait bağımsızların, arsa payı değerleri ile satışa çıkartılmasında bu payın acilen indirilmesi yüzde 51 arsa payı çoğunluğuna ulaşıldığı zaman kararın alınması ve bu kararın hızlandırılması, dava sürecinin kısaltılması, bunla alakalı bakanlığın yeni çözümler getirmesi bunların başında geliyor” diye anlatıyor.

Modanlıoğlu, şu soruna da parmak basıyor: “Diğer sorunlara gelecek olursak kat maliklerinden bazılarının farklı beklentiler de olması…Bunun önüne geçilmesi, yüzde 51 çoğunluk sağlandığı taktirde sürecin başlaması dava sürecine gerek kalınmaması lazım.”