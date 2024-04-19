İstanbul'da taksi sorununa karşı yeni bir çözüm

1000 Yatırımlar Holding çatısı altında geliştirilen Taksim, kullanıcılarına tek bir mobil uygulama üzerinden İstanbul’daki taksileri çağırma fırsatı tanıyor.

19.04.2024 18:26:080
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İstanbul'da taksi sorununa karşı yeni bir çözüm

1000 Yatırımlar Holding; BinBin, Q Charge ve Go Sharing gibi teknoloji odaklı markalarına yönelik yatırımlarına devam ediyor. Her biri kendi alanında öne çıkan markalarının yatırımları ile 5 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan holding, yenilenen Taksim uygulamasıyla İstanbul'daki ulaşım sektöründe önemli bir adım daha atıyor.

Lansman sürecine özel komisyon ve ek hizmet talebi yok

İstanbul’daki taksi duraklarını içinde barındıran Taksim uygulaması, yolcularına güvenilir bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca lansman sürecine özel komisyon ücreti de almadan. Aynı şekilde kullanıcılar, gitmek istedikleri noktaya tahmini ulaşım maliyetini görerek ödeme yöntemini önceden tercih edebilecekler. 

Abdik: İstanbul’un taksileri Taksim ile cebinde

1000 Yatırımlar Holding'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Kadir Abdik, lansman vesilesi ile yaptığı açıklamada "İstanbul’un taksileri Taksim ile cebinde mottosuyla hayata geçirdiğimiz Taksim, teknoloji ve ulaşım konusundaki vizyonumuzun en yeni ürünüdür. Şehir içi ulaşımın dijitalleştirilmesi ve herkes için erişilebilir hale getirilmesi amacıyla yola çıktık. İstanbul'un karmaşık ulaşım sorunlarına çözüm olmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz" sözleriyle projenin önemini vurguladı. Kullanıcılar bu döneme özel olarak ek hizmet bedeli ödemeden Taksim’den yararlanabilecek, kampanyalar sekmesinden aldıkları kod ile istedikleri arkadaşlarını uygulamaya davet ederek sonraki yolculuklarında 200 TL indirim kazanabilecek. Ayrıca arkadaşlarının kodu ile kaydolan yeni kullanıcılar, ilk yolculuklarını tamamladıklarında 200 TL indirim kazanacaklar. İndirim, davet edilen kişi Taksim üzerindeki yolculuğunu başarılı şekilde tamamladığında aktif hale gelecek.     

Sürücüler de lansmana özel olarak Taksim’e davet ettikleri her sürücü için 200 TL kazanabilecek. Ek olarak sürücüler, Taksim’e davet ettikleri her 3 kullanıcının uygulama ile yaptığı 3 başarılı yolculuğunun ardından 200 TL kazanacak. 

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