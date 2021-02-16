İstanbulkart’ın yeni mobil uygulamasını Tmob hazırlayacak

19 milyon aktif kullanıcıya sahip İstanbulkart, mobil uygulamasını yerli teknoloji şirketi Tmob ile geliştiriyor. Belbim ile Tmob arasında anlaşma imzalandı.

Kendine ait mobil finansal hizmetler platformunun hem yurt içi hem de yurt dışındaki satışlarına devam eden Tmob, İ.B.B iştiraki Belbim A.Ş ile de anlaşma imzaladı.

Geliştirdiği ürün ve hizmetlerle dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan birçok platformda 50'den fazla ödül alan Tmob ile Belbim A.Ş arasında yapılan anlaşmaya göre İstanbulkart’ın mobil uygulaması tamamen yenilenirken, uygulamaya İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak mobil ödeme altyapısı da eklenecek.