Türkiye’de Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın yürüttüğü, MetLife Vakfı ve MetLife Türkiye gönüllü çalışanlarının desteğiyle, JA StartUp Programı’nın Türkiye finali gerçekleşti. ‘JA StartUp Türkiye’ projesinin finalinde Leaktrak.Ai ekibi birinci oldu.

JA StartUp Türkiye Finali MetLife Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Genç girişimciler üç ay boyunca süren girişimcilik eğitimlerini, atölyelerini ve MetLife gönüllüleri ile mentorluk seanslarını tamamlayarak, Avrupa'nın en büyük girişimcilik festivali olan GEN-E'de Türkiye’yi temsil etme hakkı ve daha birçok ödül için sahneye çıktı.

14 haftalık JA StartUp Programı ile girişim takımları ileri düzey girişimcilik eğitimleri almakta ve mentorluk seansları ile desteklenmekteler.

Junior Achievement tarafından Avrupa’da 21 yıldır gerçekleştirilen ve 20 ülkeden toplam 115 bin üniversite öğrencisinin dâhil olduğu program; Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından MetLife gönüllülerinin katkıları ve MetLife Vakfı’nın desteğiyle Türkiye’de ilk kez 2021 yılında başlatıldı. Program kapsamında, girişimci olmak isteyen 19-30 yaşındaki üniversite öğrencisi gençlere yönelik 14 haftalık program, 22 MetLife gönüllü mentorunun tecrübe ve bilgi paylaşımlarıyla da tamamlandı.

28 Mayıs’ta Metlife Türkiye Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen finalde, 5 finalist takım biraraya geldi. Program süresince katılımcı öğrencilere fikirden iş modeli geliştirmeye, temel finans eğitiminden prototip oluşturmaya kadar girişimcilik ile ilgili birçok alanda eğitim ve mentorluk desteği sağlandı.

JA StartUp Türkiye Finali ile ülke birincisi seçilen takım Avrupa’nın En büyük girişimcilik Festivali olan Gen-E 2024’de üniversite kategorisinde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

JA StartUp Türkiye programına Türkiye genelinde 37 üniversiteden seçilen 40’dan fazla girişim takımı katılırken, 5 ekip finalist olarak yarıştı. Eskişehir, İstanbul ve Hatay’dan finale kalan takımlardan, birinciliği İstanbul’dan sürüdürülebilir bir gelecek vizyonu ile hayata geçirilen, yapay zeka ile enerji kayıplarını önlemek ve enerji kaçaklarını tespit etmek üzere çalışan Leaktrak.Ai girişim takımı kazandı.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil ÇELEBİ, “Tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum. MetLife Türkiye’nin destekleri ve gençlerin başarılarına, potansiyellerine olan inançları ile 2014 yılından bugüne kadar ilkokuldan liseye kadar binlerce çocuğumuza ve gencimize erişim imkânı bulduk. Bugün de birlikte ülkemize gençlerin gücü ile katma değer yaratacak girişimleri kazandırmak için çalışıyoruz. Bu heyecanlı süreçte gençlerimize mentorluk yapan tüm MetLife Gönüllülerine ve MetLife Türkiye’ye teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

JA StartUp programının iş ortağı olmaktan gurur duyduklarını ifade eden MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, “JA StartUp programı MetLife Vakfı'nın öncülüğünde, MetLife gönüllülerimizin katılım ve katkıları ile Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından bu yıl Türkiye’de dördüncü kez gerçekleştirildi. Finansal sağlık alanındaki amaçlarımızla birebir örtüşen bu projenin iş dünyası ve eğitmenlerden oluşan yapısında gönüllülerimiz, iş yaşamına dair içgörülerini paylaşıyorlar. Genç girişimcilerimizin ihtiyaç duyacakları donanım ve bilgi birikimini edinebilmesi için her açıdan iyi tasarlanmış olan bu anlamlı proje sayesinde genç nesillere ve dolaylı olarak ailelerine de finansal okuryazarlık aşılıyoruz. JA StartUp projesinin Türkiye finalinde dereceye giren genç girişimcilerin, sadece Avrupa finalinde başarılı olmakla kalmayıp, aynı zamanda projelerini hayata geçirerek bir şirkete dönüşmelerini umuyor; gelecekte de büyük başarıların altına imza atacaklarına yürekten inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında ise; MetLife Türkiye/Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Fisun Kaynak Seçkin, Gama Petrochemicals Pte Ltd Kurucusu Yiğit Savcı, Keyo Digital Solutions Kurucu Ortağı ve Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Sözkesen ve MetLife Türkiye/Bilgi Teknolojileri Direktörü Sarp Saygıver yer aldı.