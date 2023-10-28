Jimmy Key, Azerbaycan’daki ilk mağazasını Bakü’de açtı

Jimmy Key, yurtdışında da büyümeye devam ediyor. Jimmy Key, önümüzdeki beş yıl içinde Romanya'da 10'dan fazla mağaza açmayı planlarken, şimdi de Azerbaycan'daki ilk mağazasını Park Bulvar Bakü'de açarak hizmete sundu. Park Bulvar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan çok katlı, çağdaş anlamda projelendirilmiş ve inşa edilmiş ilk alışveriş merkezi olma özelliği taşıyor.

Jimmy Key, Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki mağazaları ile bölgede lider bir moda markası olmayı hedefliyor.

Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Küresel büyüme stratejimizin bir parçası olan Azerbaycan pazarına Jimmy Key’in benzersiz stilini ve moda anlayışını getirmekten heyecan duyuyoruz. Azerbaycan’da ilk mağazamızı Park Bulvar Bakü'de açtık ve çok mutluyuz. 2024 yılında da 4 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Jimmy Key olarak 2023 yılında toplam yatırım bütçemiz 60 milyonun üzerinde gerçekleşecek. 2023 genel büyüme hedefimiz ise %136.” dedi.

1997 yılında İzmir’de kurulan Jimmy Key, 63 konsept mağaza ve jimmykey.com e-ticaret sitesi ile moda dünyasında yer alıyor. Şehirli ve modern bir yaşam stili süren, şık ve boho detaylarıyla kendine has bir çizgisi olan koleksiyonlar, konfor ve stile önem veren kadınlara hitap ediyor. Jimmy Key, doğal içerikli kumaşlar, rahat kalıplar ve özgün renk skalasıyla zamansız parçaları müşterisiyle buluşturuyor.