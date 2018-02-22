Kâr dağıtım politikasını değiştirecek

Sabancı Holding, kâr dağıtım politikasının değiştirilmesine karar verdi.

22 ŞUBAT, 20180
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Kâr dağıtım politikasını değiştirecek

Sabancı Holding kâr dağıtım politikasının, "dağıtılabilir dönem kârının yüzde 5'inden az olmamak üzere dağıtılabilir dönem kârının 20'sine kadar nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması" olarak değiştirilmesine karar verdi.

Sabancı'nın daha önceki kâr dağıtım politikası, "hesaplanan dağıtılabilir kârın yüzde 20'sini geçmemek üzere çıkarılmış sermayenin yüzde 10 oranında nakit veya bedelsiz hisse" şeklindeydi.

Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu değişikliğin olağan genel kurulda onaya sunulacağı belirtildi.

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