Türkiye’nin tekstilden plastiğe ürünlerine kadar pek çok ürünün hammaddesi olan kenevir üretim kararı alması sonrasında, özel sektör de bu alanda yatırım yapma kararları almaya başladılar.

Türkiye’nin dünyaca tanınan tekstil üreticilerinden olan Kipaş Holding de yeni dönemde kenevir üretimi üzerine yoğunlaşma kararı veren şirketlerden biri. Kenevir bitkisinin üretilmesinin Türkiye şartlarında zor olmayan fakat kontrol mekanizmasının sürekli dikkatle takip edilmesi gereken bir bitki türü olduğuna işaret eden Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, “Biz de çok çeşitli kullanım olanağına sahip olan kenevir bitkisinden elde edilen iplikleri döşemelik ürün grubu kumaşlarımıza uygulayarak tekstil alanında kullanılabilirliğini ortaya çıkardık” diyor.

Kenevir elyafının Türkiye’de üretilmesi için çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Öksüz, “Kenevir elyafını yurtdışından getirerek AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Ülkemizde de kenevir elyafı üretimi çalışmalarını hızla tamamlayarak yüzde yüz yerli ve milli bir ürünümüz haline dönüştürmeyi düşünüyoruz” diye konuşuyor.