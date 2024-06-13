KoçSistem’den “yapay zeka ekip arkadaşı” KAI

KoçSistem’in uzman ekipleri tarafından tasarlanan ve ilk aşamada şirket içi aktif edilen KAI, yakında tüm kurumların hizmetine sunulacak.

Türkiye’nin lider bilgi teknolojileri şirketlerinden KoçSistem, insan kaynakları yapay zeka uygulaması KoçSistem Artificial Intelligence (KAI)’yi hayata geçirdi. KoçSistem’in uzman ekipleri tarafından oluşturulan KAI, insan kaynakları uygulamalarının yanı sıra tüm şirket içi süreçlerde aktif görev alacak. Kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi sunmayı ve çalışanların doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını amaçlayan yeni iş arkadaşı KAI, Topluluk içi ve dışı müşterilerimizin ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde geliştirilmeye devam edecek. KoçSistem, KAI’yi önümüzdeki dönemde bir ürün olarak müşterilerinin hizmetine sunmayı planlıyor.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, günümüzde işletmelerin yapay zeka algoritmalarının gücünden faydalanarak iş akışlarını kolaylaştırdıklarını, hedef kitlelerine ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için adeta birbirleriyle yarıştıklarını ifade ederek; “İşletmeler yapay zeka ile adeta devrim yaratıyor, kullanıcı deneyimi odaklı ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlıyor. Bunu üretken yapay zeka teknolojisine borçluyuz. Yapay zekanın bu yeni alanı, basit öngörülerin ötesine geçiyor ve insan bilgisini taklit eden içerik, veri ve çözümler üretiyor. Yeni nesil yapay zeka sohbet robotları yalnızca tahmin etmekle kalmıyor, aynı zamanda birçok alandaki karmaşık sorunları da çözebiliyor. Üretken yapay zekayı benimseme yolculuğu henüz başlangıç aşamasında olsa da giderek daha fazla şirket, iç süreçlerini ve müşteri ihtiyaçlarını gerçek zamanlı olarak uyarlayarak kullanıcı deneyimini özelleştirmek için büyük çaba sarf ediyor. Biz de tüm bu uzmanlıkları kendi bünyesinde barındıran Türkiye’nin lider teknoloji şirketi olarak önce kendi iş süreçlerimiz için KAI’yi tasarladık. KAI, çalışma arkadaşlarımızın her soru ve sorununa çözüm bulmaya çalışıyor, doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlıyor. Önümüzdeki dönemde iş gücünde ve operasyonel süreçlerde de KAI aracılığıyla verimlilik artışı sağlamayı hedefliyoruz. Yapay zeka insan kaynakları uygulamamız KAI’yi çok yakında tüm müşterilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz” dedi.

Kişiselleştirilmiş özgün bir deneyim

7/24 erişilebilir şekilde tasarlanan KAI, son derece net ve doğal bir iletişim dili kullanıyor. İş süreçlerinde proaktif ve yaratıcı olacak şekilde kodlanan KAI, çalışma arkadaşlarının kendisiyle iletişim kurmasını beklemeden, hedeflenen iş ve süreçlerde doğrudan diyalog başlatarak iletişimi yaygınlaştırabiliyor.

Kullanım oranı artıkça öğrenmeye ve gelişmeye devam eden yapay zeka uygulaması KAI ile çalışan deneyimini iyileştirmeyi ve verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirten KoçSistem İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Asena Akbalcılar Aşkın, “KoçSistem’de çalışma arkadaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirilen “Hack Your Job 2.0” etkinliğinde birinci proje olan KAI, bir sohbet robotundan farklı olarak (chatbot) jenerik cevaplar vermeyen; sürekli öğrenen ve kişisel deneyim sunan bir yapay zeka uygulaması. Bununla birlikte, tek bir uygulama üzerinde tüm modüller aynı platformda yer alıyor. Bu da KAI’yi şirketimizin özgün ihtiyaçlarına daha iyi hizmet edebilen bir dijital iş arkadaşı yapıyor. KAI’nin, ilk aşamada, çalışma arkadaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran şirket içi platformlarla entegrasyonu tamamlandı. İkinci aşamada KAI, özellikle liderlik deneyimine odaklanarak ekiplerle ilgili bilgi ve yönlendirmelerde derinleşecek, ekip yönetimi ve çalışan deneyiminde liderlerimize yol gösterici olacak” dedi.