Koçtaş Düzce'de lojistik merkezi ve İstanbul'da yeni mağaza açtı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tedarik zincirini daha hızlı ve verimli hale getirmek amacıyla Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan lojistik merkezinin açılış törenine, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koçtaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu katıldı.

Yaklaşık 59 bin 300 metrekarelik alana kurulu ve 42 bin 300 metrekare kapalı alana sahip lojistik merkezi, 52 bin paletlik kapasiteyle faaliyet gösterecek. Toplamda 14 bin farklı ürünün stoklanabildiği merkez, günde ortalama 160 araçlık operasyon hacmiyle Türkiye genelindeki mağazalara ve tüketicilere hizmet sunacak. Tesis, tedarikçilerden gelen ürünlerin işlenmesini ve daha kısa sürede ulaştırılmasını sağlayarak, fiziksel ve dijital kanallardan gelen taleplere yanıt verecek.

Şirket, çok kanallı büyüme vizyonu doğrultusunda aynı gün İstanbul Taşdelen'de dijital destekli yeni mağazasını da müşterileriyle buluşturdu. Koçtaş Genel Müdürlük binasında konumlanan ve 1000 metrekare satış alanına sahip mağazada, dekorasyon ve banyo teşhir alanlarıyla çeşitli çözümler sunuluyor.

Mağazada yer alan dijital kiosklar sayesinde müşteriler ürün gamına dijital olarak erişebilirken, söz konusu yapı, şirketin fiziksel ve dijital kanalları entegre eden stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

- "Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal tarihinde birçok ilke imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Koç, Koç Topluluğunun temellerinin 1926 yılında küçük bir bakkal dükkanında atıldığını, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınma tarihinde birçok ilke imza attıkları belirtti.

Koç, "Tüm bu yolculukta Vehbi Koç'un 'Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız' sözleri, bizim için hem bir pusula hem de temel bir ilke oldu. Koç Topluluğunun 100. yılını, Koçtaş'ın ise 30. yılını kutladığımız bu dönemde aynı kararlılık ve ilkeler doğrultusunda çalışmaya, üretmeye ve ülkemiz için katma değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koç Topluluğunun ev geliştirme perakendeciliği alanındaki temsilcisi Koçtaş'ın toptan inşaat malzemeleri ticaretinden perakendeye uzanan yolculuğunu, 1996'da Bornova'da açtığı ilk mağazayla başlattığını kaydeden Koç, bu zaman içinde markanın ürün sunmanın ötesine geçerek müşterilerine ilham veren, yaşam alanlarını güzelleştiren bir markaya dönüştüğünü aktardı.

Düzce Lojistik Merkezinin Koçtaş'ın gelecek vizyonu doğrultusunda attıkları stratejik adımlardan biri olduğunu vurgulayan Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırım yaptığımız her bölgede ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamayı, içinde bulunduğumuz ekosistemi birlikte büyütmeyi ve iş ortaklarımızla 'kazan-kazan' anlayışı çerçevesinde hareket etmeyi önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşım, Koç Topluluğunun sorumlu büyüme anlayışının doğal bir yansıması. Attığımız bu adımın, yalnızca Koçtaş'ın büyümesine ve hedeflerine ulaşmasına değil, aynı zamanda bölge ekonomisine, istihdama ve ticari hareketliliğe de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Koç, Düzce'de hayata geçirdikleri merkezle Koçtaş'ın operasyonel gücünü daha ileriye taşırken, müşterilerine ürünlerini çok daha hızlı, verimli ve kesintisiz şekilde ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

- "Bu yatırımlar büyüme yaklaşımını çok net bir şekilde ortaya koyuyor"

Oğuzkan Şatıroğlu da yeni lojistik merkeziyle operasyonel güçlerini arttırırken, yeni mağazalarıyla da müşterilerine daha yakınlaştıklarını vurguladı.

Şatıroğlu, söz konusu yatırımların Koçtaş'ın büyüme yaklaşımını çok net bir şekilde ortaya koyduğunu, operasyonel güç ve müşteri deneyimini birlikte geliştirdiklerini kaydetti.

Tüm satış kanallarını bütünleşmiş bir yapı içinde yönettiklerine değinen Şatıroğlu, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz ister mağazalarımızdan ister dijital platformlarımızdan alışveriş yapsın, onlara aynı kaliteyi, hızı ve hizmet standardını sunmayı hedefliyoruz. Düzce'de hayata geçirdiğimiz lojistik merkezimiz, bu yapının en kritik halkalarından birini oluşturuyor. Bu yatırımla lojistik altyapımızı güçlendiriyor, tedarik zincirimizi daha verimli hale getiriyor ve ürünlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına çok daha hızlı ulaştırabilecek bir kapasiteyi devreye alıyoruz. Bu yatırım, doğrudan müşteri deneyimini de iyileştirecek, daha hızlı teslimat, güçlü stok yönetimi ve kesintisiz hizmet anlamına geliyor. Hizmete açacağımız Taşdelen mağazamız ise bu yapının müşteriyle buluştuğu en önemli noktalardan biri olacak. Fiziksel mağaza deneyimini dijital imkanlarla destekliyor, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları ürünlere çok daha kolay erişmesini sağlıyoruz."