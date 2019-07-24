Kuluçka programında büyük final

Zorlu Holding’in ana partnerliğinde, İTÜ Çekirdek’in stratejik partnerliğinde gerçekleştirilen imece’nin ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’ temalı 3. Destek Programı kapsamında düzenlenen kuluçka programına katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.

imece’nin 30 Nisan’da çağrısı açılan “Eşitsizliklerin Azaltılması” temalı 3.Destek Programı’na, 37’si engellilere, 25’i mültecilere, 98’i dezavantajlılık yaşayan diğer gruplara odaklanan 160 proje başvurdu. Aralarında Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Samsun, Şanlıurfa ve Şırnak’ın bulunduğu Türkiye’nin 19 şehrinden gelen başvurular; erişilebilirlik, kodlama, oyun becerileri, çocuk, yaşlılık, toplumsal cinsiyet, kariyer imkanları, teknoloji, tarım, çevre, gıda üretimi ve paylaşım ekonomisi gibi alanlarda sosyal girişimcilik odaklı yenilikçi çözüm önerileri içeriyordu. Yapılan başvurular arasından seçilen 18 sosyal girişim, 5-7 Temmuz’da etki modellemeden iş geliştirmeye farklı konularda mentorluk ve eğitim aldıkları üç günlük bootcamp sürecinden geçti. Bu girişimlerden 7’si, 3 takımın seçileceği jüri gününde projelerini sunma fırsatı elde etti.

ROOT (Birlikte), Türkiye'de 11-17 yaş arasındaki mülteci ve yerli çocukların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayan oyun geliştiriyor. 3,9 milyon mültecinin olduğu Türkiye’de okul çağında olan Suriyeli çocuk sayısı yaklaşık olarak 865.000 civarında ve 2018-2019 eğitim yılı için tahmin edilen okullaşma oranı %65. Arapça ve Türkçe tasarlanan oyun, çocukların birbirlerini ve kültürlerini daha yakından tanıyarak kaynaşmalarını, empati ve diyalog kurmalarını ve sosyal yönlerinin güçlenmesini sağlıyor. Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedeften "Eşitsizliklerin Azaltılması" ve "Nitelikli Eğitim" hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

BlindLook, yemek yemenin önemli bir sosyalleşme aracı olduğu Türkiye’de restoranları ve menüleri görme engelliler için erişilebilir kılıyor. Girişim, engelli bireylerin yemek deneyimlerindeki bağımlılığı ortadan kaldırmayı, çevrelerindeki restoranlardan haberdar olmalarını, sosyal hayata katılımı artırmayı amaçlıyor. BlindLook ekibi, erişilebilir mekan rehberi, restorana ulaşmak için yetersiz kalan navigasyon yönlendirmelerinin yerine erişilebilir yol tarifleri ile ulaşımı yönlendirme ve dijital olarak erişilebilir menü ile sipariş sürecini özgürleştirme imkanları sunuyor. Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedeften "Eşitsizliklerin Azaltılması" ve "Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları" hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Ecording, kırsal bölgelerde kadınların hazırladıkları tohum toplarını drone ile fırlatıp, ulaşılması zor alanları ağaçlandıran girişim iklim değişikliği ve kadın istihdamı konularına aynı anda çözüm geliştiriyor. 2003’te günde 10.000 kişi olan zorla yerinden edilen insan sayısı 2017’de günlük 44.000’e yükseldi. İklim değişikliği sebebiyle göç etmek zorunda kalacak insanların sayısının, 2050 yılında 200 milyon kişiye varacağını öngörüyor. Çevre bilincini artırmayı hedefleyen girişim, iklim değişikliği ve kadın istihdamı konularına aynı anda çözüm geliştiriyor. ecording ekibi, iklim değişikliği sorunlarıyla karşı karşıya kalan kırsal bölgelerde yaşayan kadınların hazırladıkları tohum toplarını drone ile fırlatıp, ulaşılması zor alanları ağaçlandırıyor. Geleneksel yöntemler yerine ecoDrone ile yapılan ağaçlandırma çalışmaları, 6 kat daha fazla ve 12 kat daha hızlı tohum ekimi imkanı sağlayarak ağaçlandırma maliyetlerini de düşürüyor. Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedeften "Eşitsizliklerin Azaltılması" "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve "Karasal Yaşam" hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Jüri tarafından seçilen 3 takım kuluçka programına katılmaya hak kazandı

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, UNHCR Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Geçim Kaynakları Müdürü Damla Taşkın, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Alternatif Yaşam Derneği Başkanı Ercan Tutal ve Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül’den oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda seçilen 3 takım, imece ve İTÜ Çekirdek ortaklığındaki kuluçka programına katılmaya hak kazandı. Seçilen herbir girişimciye Zorlu Holding tarafından 60 bin TL değerinde hibe, İTÜ Çekirdek'te çalışma alanı, İTÜ Çekirdek'ten girişimcilik eğitimi, imece'den sosyal etki eğitimi, 3 ay boyunca kapsamlı mentorluk, yerel ve global ağlara, faydalanıcılara ve müşterilere erişim imkânları sunulacak.

Kuluçka programına katılmaya hak kazanan takımların seçildiği etkinlikte New York Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selçuk Şirin bir konuşma gerçekleştirirken Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gazeteci Yazar Dr. Fatoş Karahasan moderatörlüğünde “Özel Sektörden Sivil Topluma Eşitsizliklerin Azaltılması Adına Neler Yapıyoruz?” başlıklı bir de panel düzenlendi. Etkinlikte kurulan "Proje Pazarı’nda dezavantajlı grupların eğitim ve istihdam süreçleri boyunca ve sosyal hayata katılımlarında eşit olanaklara erişimi için çalışan 10 girişim de stant açarak girişimlerini tanıttı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu ‘Artık toplumsal konularda farkındalık değil etki yaratmaya odaklanmalıyız’

Etkinlik kapsamında düzenlenen jüri panelinde konuşan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, “Artık toplumsal konularda farkındalık değil etki yaratmaya odaklanmalıyız. Nasıl beraber büyük bir etki yaratabileceğimizi düşünmeliyiz. Bugün şirketlerin çok güçlü kasları var, belirli konulara odaklanmış durumdalar. Bu güçlü kasları başkalarıyla işbirliği yaparak toplumsal meselelerin çözümünde kullanmalıyız’ diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Şirketler artık sadece para kazanmak için değil bir parçası oldukları toplumun iyiliği için çalışmalılar. Bizim Zorlu Holding olarak, imece’nin kurucu ortağı olmamızın sebebi de buydu. Biz istiyoruz ki, toplumun farklı kesimlerinden şirketler, kurumlar ve bireyler bir araya gelsin, toplumsal meselelere birlikte çözüm üretmek için çalışsınlar. Önemli olan, hepimizin ortak bir anlamda buluşması. imece bize böyle bir ortam sağladı. Burada problemleri konuşuyor, çözümler arıyoruz. Karmaşık ve çok boyutlu toplumsal problemlerle karşı karşıyayız. Hata yapabiliriz, önemli olan bu ortamı yaratmak. O yüzden imece böyle bir misyona sahip. Zorlu Holding ya da herhangi bir şirket burada olmasa bile kendi ayakları üzerinde durabilecek güçte. Çünkü imece’nin kendisi de bir sosyal girişim. Bu platforma toplumsal meselelere duyarlı herkesi davet ediyoruz.’

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise yaptığı konuşmada, “Özellikle piyasası olmayan konulara odaklanan insanların imece gibi platformlarda bir araya gelip işbirliği yapmaları gerekiyor. Eğer böyle ekosistemler yaratıp bir araya gelirsek, bir değer yaratabilir ve sürdürülebilir çözümler üretebiliriz” dedi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır konuşmasında, “İcat çıkarma diyen bir gelenekten geliyoruz ancak hayatın bütününe baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz çünkü Türk insanı hangi hayat tarzına sahip olursa olsun; değişime çok açık. Yeter ki değişimin önündeki engeller kalksın. 2. Dünya Savaşı sonrasında iş dünyası ve siyaset ile şekillenen bir dünya vardı. Bugünün sorunlarını ise ancak toplumla ilişki kurarak çözebiliriz. Bugünün dünyasında hangi partiye oy verdiğiniz ya da ne iş yaptığınız değil, bu toprakların insanlarının sorunlarını çözmek için ne yaptığınız önemli. Bunun için de birbirimizin ihtiyaç ve taleplerini anlayabileceğimiz platformlara ihtiyaç var. Beklemek yerine el birliğiyle yeni bir hayatı inşa etmeliyiz. Bu yönde yapılacak girişimlerin ekonomik yararındansa toplumsal faydası çok daha önemli” dedi.