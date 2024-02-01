Küresel pazarda liderliği hedefliyor

Röportaj: Özlem Aydın Ayvacı-Capital

Teedo Online Eğitim Platformu 2024'te zirveye ulaşmayı, 2026’da ise 400 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilen küresel online eğitim pazarında liderler arasında yer almayı hedefliyor.

Teedo, beyaz yakalı profesyonelleri kariyerlerinde yükselmeleri için online ve kişiselleştirilmiş eğitimlerle destekliyor. Teedo Genel Müdürü Selçuk Aytekin, sorularımızı şöyle yanıtladı.

Sizi tanıyabilir miyiz?

Kariyer hayatım, yurt dışında aldığım eğitim ve 2012 yılından itibaren Türkiye'ye dönüşüm sonrasında edindiğim deneyimlerle şekillendi. Medya, iletişim ve online eğitim sektörlerinde tecrübe sahibi oldum. Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren, ekibimle birlikte online eğitim sektörüne odaklandık. Canlı ve online eğitimlerin her sektördeki ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla özelleştirilmiş müfredatlar oluşturduk. C-Level yöneticilerle yakın bir iş birliği içinde çalışarak, alanında uzman eğitmenlerle bir araya gelme çabası içinde olduk. Teedo, bu stratejik planlamaların ilk adımını oluşturan bir proje oldu. Önümüzdeki dönemde birbirini destekleyen çeşitli projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ancak şu anda öncelikli hedefimiz, Teedo'yu hedeflediğimiz konuma taşımak. Gelecekte, Teedo aracılığıyla hayata geçireceğimiz projelerle eğitim dünyasında çığır açmayı amaçlıyoruz.

Nasıl bir büyüme temposuna ulaştınız?

Birden fazla sektör için araştırmalar yaptık ve problemleri belirledik. O problemlere yönelik müfredatlar kurguladık. Çok önemli yöneticilerle eğitmen olarak anlaştık ve dersleri onlara emanet ettik. Müfredatlar ve dolayısıyla eğitimlerimiz o alandaki sıkıntıları çözmek üzerine net bilgiler veriyor. Online eğitim sayesinde günümüzde eğitim, coğrafi sınırları aşarak daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşmayı sağlıyor, aynı zamanda katılımcılara kendi hızlarında çalışma ve kendi programlarına göre öğrenme fırsatı sunuyor. Bu da özellikle çalışan yetişkinler için oldukça ideal bir öğrenme modeli olarak dikkat çekiyor. Biz de Teedo olarak beyaz yakalı profesyonellerin kişisel gelişimine odaklanan nitelikli ve yenilikçi bir eğitim platformu olma vizyonuyla yola çıktık. Sunduğumuz geniş konu yelpazesi ve alanında uzman eğitmen kadromuz ile katılımcılara gerçek dünya deneyimlerini yaşatmayı hedefledik. Kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geri bildirimlere önem vererek, sürekli güncellenen içeriklerle katılımcıların öğrenme potansiyelini maksimize etmeye çalışıyoruz.

Teedo'nun eğitimdeki yaklaşımı ve sunduğu yenilikçi çözümler nelerdir?

Geleneksel sınıf eğitimi genellikle maliyetli olabiliyor. Online eğitim, fiziksel sınıf mekanlarına, taşıma masraflarına ve basılı materyallere olan ihtiyacı azaltabilir, böylece öğrenme deneyimini daha uygun maliyetli hale getirebiliyor. Ayrıca online eğitim, bireylere sürekli mesleki gelişim ve güncel bilgilerle ayakta kalma fırsatı sunuyor. Biz Teedo olarak eğitimi sadece teorik bilgiyle sınırlamayıp, gerçek hayat deneyimleriyle birleştirmeyi amaçlıyoruz. Platformumuz, finanstan pazarlamaya, liderlikten sürdürülebilirlik ve süreç yönetimine kadar geniş bir yelpazede uzman eğitmenlerle çeşitli kursları içeriyor. Ayrıca, katılımcılarımızın ihtiyaçlarına odaklanarak kişiselleştirilmiş eğitim deneyimleri sunuyoruz.

2024 hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Portföyümüzde yer alan eğitimci profilini ve sayısını gün geçtikçe büyütmeyi hedefliyoruz. 2024 yılında eğitmen sayımızı 34'e, kurs sayımızı ise 44'e çıkarmayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin en çok tercih edilen eğitim platformu olma yolunda, sektördeki gelişmeleri takip eden, yeniliklere açık ve paylaşmaya önem veren bireyleri bir araya getirerek güçlü bir eğitim ağı oluşturmayı s��rdüreceğiz. Aynı zamanda teknolojik altyapımızı da sürekli olarak geliştirerek dijital dönüşüme ayak uydurduğumuz yapımızı bir üst seviyeye taşıyacağız.

Teknolojinin eğitim dünyasındaki rolü hakkında ne düşünüyorsunuz?

Teknolojinin eğitimdeki rolü, öğrenme deneyimini daha etkili, erişilebilir ve kişiselleştirilmiş hale getirme potansiyeli taşır. Ancak, bu teknolojik gelişmelerin etkin bir şekilde kullanılması için eğitimcilerin, yöneticilerin ve kullanıcıların teknolojiyi anlamaları ve doğru bir şekilde entegre etmeleri önemlidir.

Günümüzde ise online eğitim platformlarının talebindeki artış, uzaktan eğitim modellerinin yaygınlaşması ve dijital öğrenme platformlarına olan ilgi göz önüne alındığında, küresel online eğitim pazarının 2026 yılına kadar 400 milyar doların üzerine çıkabileceğini öngörüyoruz. Teedo olarak, bu dönüşüme öncülük etmeyi ve sürdürülebilir eğitimi vizyonumuzun merkezine koymayı amaçlıyoruz.

Online eğitim pazarındaki trendler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

İnternetin yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital eğitim platformları önemli bir yer edindi. Özellikle online kurslar, uzaktan eğitim ve dijital öğrenme kaynakları popüler hale geldi. Pandemi koşulları, uzaktan eğitim ve çalışmanın daha yaygın hale gelmesine neden oldu. Bu durum, öğrencilerin ve çalışanların online eğitim ve işle ilgili becerileri geliştirmelerini teşvik etti. Kendini geliştirmek isteyen iş hayatına atılmış profesyoneller de bu esnek öğrenme modellerinden önemli ölçüde faydalanmaya başladı. Online eğitim pazarına değer katacak alanında uzman eğitmenlerimizle pazarı büyütmeyi ve farklı dikeylerde ihtiyaca uygun yeni eğitimleri de portföyümüze katmayı hedefliyoruz.

Yakın zamanda planlanan derslerden bahseder misiniz?

Teedo olarak, çeşitli sektörlerden uzman isimleri ağırlayarak katılımcılara geniş bir yelpazede eğitim imkanları sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz derslerden bazıları şu şekilde:

* Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi eğitimini H&M’de Sürdürülebilirlik Geliştirici olarak görev yapan Selvihan Elidüzgün ile kurguladık.

* Finansçı Olmayanlar için Finans eğitimini BigChefs CFO’su Çağlar Sönmeztürk; Finansal Yönetim kursunu Uludağ İçecek Finans Müdürü Doğan Güneş Susuz ile hazırladık.

* CFO eğitimini Banvit’in eski CFO’su Ahmet Ersöz liderlik konusu odağında sunacak.

* İş’te Kadın: Yöneticilik ve Liderlik eğitimini Paycell CPO’su Gülçin Aytemizel Telatar’a, Yüksek Trafikli Yazılım Mimarisi eğitimini yine Paycell’den Bedirhan Güven’e emanet ettik.

* İşletmelerde Muhasebe Yönetimi eğitimini BtcTurk Muhasebe Müdürü Coşkun Demiryürek, Fiyatlandırma Stratejileri eğitimini ise Domino’s Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Direktörü Kaan Balkış ile sunacağız.

* Türk Hava Yolları Veri Bilimcisi Mehmet Canbulat Power BI için Veri Analizi eğitimini üstlendi, yine Türk Hava Yolları Kıdemli Mühendisi Abdurrahman Yaran mükemmel bir Süreç Yönetimi kursu kurguladık.

Bu eğitimlerle katılımcılar, sektörün önde gelen isimlerinden güncel bilgilerle donanmış, pratik deneyimlere dayalı eğitimler alma fırsatı bulacaklarına inanıyoruz.