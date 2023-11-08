NGC'ye yeni satış direktörü atandı

Satış ve pazarlama alanlarında 17 yıllık deneyime sahip olan ve bu süre zarfında birçok başarıya imza atan, çeşitli eğitimler veren Berat Genç, şirketin satıştan sorumlu faaliyetlerini yönetecek.

Turkcell'de uzun yıllar satış ve kanal yönetimi pozisyonlarında görev yapan Berat Genç, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi'nin operasyonel sorumluluklarını da üstlenecek.

Genç’in geniş tecrübesi ve sektörel bilgisi, NGC'nin bu bölgede cloud, workspace ve AI alanlarında daha da güçlenmesine olanak sağlayacak.