ODE Yalıtım, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü’nün sahibi oldu. Yarışmada Büyük Ölçekli İşletmeler kategorisinde ödül alan ODE Yalıtım, kurumsal yönetimde gösterdiği başarı ile birincilik ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Başarı, sürekli değer yaratmaktır. ODE Yalıtım olarak kurumsallaşmaya çok önem veriyoruz ve şirketimizin sürdürülebilirliği için kurumsal yönetim yapımızı her geçen gün daha da geliştiriyoruz” dedi.

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi olan ODE Yalıtım, TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından aile şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin gelişmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülü’nü kazandı. Yarışmada Büyük Ölçekli İşletmeler kategorisinde ödül alan ODE Yalıtım, kurumsallaşmaya uzun süredir yatırım yapan, TURQUALITY Destek Programı’na katılan ve tüm ürünlerine EPD (Çevresel Ürün Beyanı) alan ilk firma olarak, bir girişim sermayesinin yalıtım sektöründe yatırım yaptığı tek firma olma özelliği de taşıyor.

Orhan Turan: “ODE Yalıtım olarak kurumsallaşmaya çok önem veriyoruz”

Ödül töreninde ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan kurumsallaşmaya verdiği önemin altını çizerek şöyle konuştu: “Başarı, sürekli değer yaratmaktır. ODE Yalıtım olarak kurumsallaşmaya çok önem veriyoruz ve şirketin sürdürülebilirliği için kurumsal yönetim yapımızı her geçen gün geliştiriyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik yükümlülüklerimizi yerine getirerek, sadece kendi şirketimiz için değil ülkemizde de sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak amacıyla faaliyet yürütüyoruz. Bugün tüm bu çalışmalarımızın böyle önemli bir ödülle taçlandırılmasından büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Kurumların sürdürülebilirliğinin anahtarı kurumsallaşmadır. Bu yolda kendimizi her geçen gün daha iyileştirmeye devam etmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”