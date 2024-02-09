Ödüyo 2023 yılına dair verilerini paylaştı

İşletmelerin tahsilatlarını kolaylıkla ve zaman kaybetmeden yapmasına yardımcı olan Ödüyo’da 2023 yılında 824 bine yakın işlem yapılarak yaklaşık 14 Milyar TL kredi kartıyla tahsilat gerçekleştirildi.

FinTech ekosisteminin “dünyada ve Türkiye’de muazzam bir hızla büyümeye devam etiğini” belirten Ödüyo Finansal Teknolojiler Genel Müdürü Erman Yapıcı, Ödüyo’nun 2023 yılına dair verilerini paylaştı.

2023 yılında Ödüyo üzerinden yapılan işlem sayısının 824 bin olduğunu belirten Yapıcı, “Ödüyo’dan kredi kartı ile toplam çekim tutarı 2023’te 14 Milyar TL oldu. Sanal pos hizmeti hizmetimizle de 21 bin IBAN numarasını tek ekran üzerinde birleştirdik ve 2 milyon 800 bin adet hareketi muhasebe programına aktardık. Ödüyo B2B kullanıcı sayısı 100 bini geçerken, müşteri sayımız da 2 binin üzerinde” dedi.

Market, gıda, sağlık, mobilya ve dekorasyon sektörleri öne çıkıyor

Kullanıcıların sektör bazında dağılımında öne çıkan sektörler; market, elektronik eşya ve teknoloji, giyim ve aksesuar, benzin ve akaryakıt, gıda, yapı malzemeleri, hırdavat, mobilya ve dekorasyon, sağlık ve kozmetik oldu.

Türkiye genelinde toplam kredi kartlarıyla yapılan harcamaların, %18'i market, %8,12'si elektronik eşya ve teknoloji, %7,41'i giyim ve aksesuar, %6,24'ü benzin ve akaryakıt, %5,61'i gıda, %4,12'si yapı malzemeleri ve hırdavat, %3,42'si mobilya ve dekorasyon, %3,07'si sağlık ve kozmetik sektörlerinde gerçekleşti.

Açık hesap (vadeli), peşin sipariş, fatura gibi senaryoları ERP sistemleri ile entegre olarak uyarlanabilir özellikleriyle tamamen yenilikçi bir yapıya sahip Ödüyo ile SMS ve e-mail göndererek 7/24 kesintisiz ödeme alabilmek mümkün. Ödüyo kullanmaya karar veren firma için firmaya özel bir ödeme sayfası açılırken, firma bu sayfa üzerinden tahsilat gerçekleştireceği müşteri ve bayilerine ait toplam borç, vadesi gelen borç, irsaliye, fatura ve sipariş gibi kayıtları görüntüleyebiliyor. Dilediği ödeme seçenekleri ve türleriyle tahsilat gerçekleştirmek istediği müşteri veya bayilerine SMS ve e-mail bildirimleri gönderebilirken, ödeme bildirimi alan müşteri gelen link üzerinden dilediği bir kartla ödemesini gerçekleştirebiliyor.