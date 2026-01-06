Palmira Agro’da üst düzey atama

Palmira Agro, kurumsal gelişim ve büyüme hedefleri doğrultusunda üst yönetim kadrosunda yeni bir atama gerçekleştirdi. Ocak 2026 itibarıyla şirketin Genel Müdürlük görevine Koray Fedar atandı.

6.01.2026 13:01:550
Palmira Agro; verimlilik, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı odağıyla faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Yeni dönemde Palmira Agro, Koray Fedar liderliğinde bitki besleme çözümlerinde katma değer yaratmayı sürdürürken, pazar ihtiyaçlarına paralel olarak çeşitlendirdiği ürün gamıyla yarattığı değeri hem yurt içinde hem de ihracat pazarlarında ileri taşıyacak.

Koray Fedar kimdir?

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlayan Koray Fedar, yüksek lisans eğitimini İşletme alanında tamamladı. Kariyeri boyunca ürün geliştirme, bayi yönetimi, satış ve pazarlama alanlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen Fedar, Ağustos 2025’ten bu yana Palmira Agro’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Ocak 2026 itibarıyla Genel Müdürlük görevini üstlenen Koray Fedar, Palmira Agro’nun kurumsal hedeflerine katkı sağlayarak şirketin üretim gücünü ve marka değerini daha ileriye taşıması hedefleniyor.

