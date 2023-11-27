Papara, Ahbap iş birliğiyle bilime kapı açtı

6 Şubat depreminin yaralarının sarılması için en hızlı hareket eden markalardan biri olan finansal teknoloji şirketi Papara’nın Ahbap iş birliğiyle hazırladığı Bilime Açılan Kapı gezici tırı Şakrak, Hatay NATO Çadırkent’e ulaştı. Deprem bölgesindeki çocuklar için etkileşimli bir öğrenme alanı sunan B.A.K. gezici tırı Şakrak, Papara CEO’su Emre Kenci ve Ahbap Genel Başkanı Haluk Levent’in katılımıyla tanıtıldı.

Çocuklar ekolojik denge ve zincir reaksiyonu deneyimleyerek öğrenecek

Papara’nın Ahbap iş birliğiyle destek verdiği projesi Şakrak bilim tırının teması, Doğanın Bilmecesi, teknolojinin olanaklarını kullanarak, deprem bölgesindeki çocuklara ekolojik denge ve zincir reaksiyon kavramlarını, doğadaki farklı canlılar arasındaki bağlantıları ve bu canlıların sürekli etkileşimini sürükleyici bir deneyimle keşfetme imkânı sunuyor. Ahbap'ın proje ortaklarından INFINIA tarafından tasarlanan Bilime Açılan Kapı tırı Şakrak’ın deneyim ve atölye seanslarına 8-10 kişilik gruplar hâlinde katılan çocuklar, bilim iletişimcilerinin eşlik ettiği öğrenme deneyimlerinde, doğal dengenin nasıl işlediğini keşfediyor. Bulmaca ve oyunlarla deneyime interaktif katılımları sağlanan çocuklar, atölye bölümünde, öğrendiklerini uygulayarak pekiştiriyor.

Papara, Ahbap’ın önemli destekçilerinden

Depremden etkilenen çocuklar özelindeki toplumsal iyileştirme amacı taşıyan B.A.K. projesiyle teknolojinin dayanışma ve öğrenme konusundaki potansiyelini yenilikçi bir yolla somutlaştırdıklarını dile getiren Papara CEO’su Emre Kenci, “Papara olarak deprem bölgesindeki ihtiyaçları gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir yardımlaşma için teknolojiyi kullanmayı amaç edinen Papara, Ahbap’ın önemli destekçilerinden biri. Deprem bölgesinde yaşamın normalleşmesine ve ülkemizin bu yaraları sarmasına yönelik desteklerimiz, Ahbap gibi etkin ortakların kolaylaştırıcılığında devam edecek” dedi.

Ahbap Derneği’nin yeni iş birliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak gibi amaçlarla faaliyet gösterdiğini hatırlatan Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent ise, “Bilimsel keşfi teşvik etmek için INFINIA tarafından tasarım, teknoloji ve inovasyonu temel alan bir altyapıyla hazırlanan B.A.K gezici tırları bilim ve sanat kaynaklarına erişim konusunda dezavantajlı olan tüm öğrenciler için değişim yaratmayı hedefliyor. Deprem sonrası özellikle çocuklar için toplumsal iyileştirmeyi hedefleyen bu projeyle Ahbap, toplumu ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacını bilim ve sanatı bir aracı olarak kullanarak sunuyor. Depremin ardından en hızlı hareket eden ve teknolojinin gücünü kamuoyu yararına kullanmak için eyleme geçen markalardan biri olan Papara ile bu proje kapsamındaki iş birliğimiz çok değerli. Deprem bölgesindeki ihtiyaçları güncel olarak takip eden Papara ile iş birliklerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

10 binden fazla çocuğa ulaşacak

Ankara’dan yola çıkan ve Hatay’daki NATO konteyner kente ulaşan Bilim Tırı Şakrak, 3 haftalık sürenin sonunda Emlak Konut Konteyner Kent’te hizmet vermeye devam edecek. Buradan da Defne ilçesine hareket edecek olan tır, Hatay’daki çocuklardan sonra diğer deprem kentlerindeki çocuklarla buluşacak. Bilim iletişimcilerinin eşliğinde bir – bir buçuk saatlik seanslarla her gün 100 çocuğa ulaşması beklenen Şakrak, deprem bölgesinde kaldığı süre boyunca 10 binden fazla çocuğa etkileşimli ve sürükleyici bir öğrenme deneyimi sunması bekleniyor.

9 ayda 19,7 milyon TL bağışa aracılık etti

Papara, depremin ardından en hızlı hareket eden ve teknolojinin gücünü kamuoyu yararına kullanmak için eyleme geçen markalardan biri oldu. Depremi takip eden 24 saat içinde Ahbap Derneği'ne 2,5 milyon TL bağışlayan şirket, televizyon kanallarının ortak yayınıyla gerçekleştirilen Türkiye Tek Yürek kampanyasına da 25 milyon TL ile katkıda bulundu. Ayrıca Papara, Beşiktaş JK’nin deprem bölgesinde okul inşa etmek için başlattığı Bırakmam Seni Türkiyem kampanyasını Bağış menüsüne ekledi. Kasım itibarıyla Papara kullanıcılarının Papara'nın Bağış özelliğini ve küsuratları bir üst tam sayıya yuvarlayarak aradaki farkı sivil toplum kuruluşlarına aktaran Yuvarla özelliğini kullanarak deprem bölgesinde aktif faaliyet gösteren yedi sivil toplum kuruluşu ve projeye bağışladığı toplam tutar 19,7 milyon TL’yi aştı.