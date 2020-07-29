Papara Endeavor Girişimi seçildi

Papara, 13-15 Temmuz tarihlerinde çevrimiçi olarak 5’inci kez düzenlenen ve Endeavor Seçim Sürecinin son ayağı olan Uluslararası Seçim Panelinde Endeavor girişimi seçildi.

Papara, dünyanın çeşitli bölgelerinden 11 panelistin yer aldığı ve yaklaşık 3 gün süren zorlu değerlendirme sürecinin ardından, Türkiye’den seçilen 68’inci girişim olma başarısını gösterdi. Seçilen girişimler, Endeavor ağının bir parçası olarak kapsamlı stratejik ve küresel destek hizmetlerinden faydalanıyorlar.

Dünyanın en iyi girişimlerini seçen bu süreçte Türkiye’yi başarıyla temsil etmekten büyük gurur duyduklarını ifade eden Papara CEOsu Ahmed Faruk Karslı, “Nakitsiz topluma azami katkı sağlamak vizyonuyla çıktığımız yolda oldukça zorlu geçen bir seçim sürecinden sonra Endeavor girişimi olarak seçilmek doğru yolda başarıyla ilerlediğimizin en büyük göstergelerinden biri oldu. Endeavor girişimi unvanını almanın hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılarımıza çok daha iyi hizmet verebilmemizi sağlayacak büyük fırsatlar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Kullanıcılarımıza en iyi deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Kullanıcılarına haftanın 7 günü 24 saat para transferi, ATM'lerden ücretsiz para çekme ve fatura ödeme gibi finansal hizmetler sunan Papara'nın 4 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.

Ülkemizde en büyük banka alternatifi olarak tanımlanabilecek bir girişim olan Papara, daha önce KPMG ve H2 Ventures tarafından "Global Fintech 100" listesine girdi. Papara ayrıca PSM ve VISA'nın en iyi fintech girişimi olarak seçilmişti.